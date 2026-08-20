El Ayuntamiento cierra de manera provisional el Centro de Historias por una avería en la climatización

Archivo - Exposición en el Centro de Historias. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha cerrado desde esta tarde, y de manera provisional, el Centro de Historias, debido a una avería en el sistema de climatización del edificio.

"Desde que se detectó la avería, el Ayuntamiento ha estado trabajando para solucionar la incidencia y adoptar las medidas preventivas necesarias mientras se desarrollaban las actuaciones técnicas para reparar el sistema".

El cierre se mantendrá de forma temporal, condicionado a la reparación del sistema de climatización o a que las temperaturas desciendan hasta alcanzar niveles adecuados que permitan retomar con normalidad la actividad en el centro municipal, ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"La decisión se ha adoptado de común acuerdo con las diferentes entidades y servicios que desarrollan su actividad en el Centro de Historias: el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, la empresa responsable de los servicios auxiliares, Zaragoza Cultural y la Escuela Museo Origami Zaragoza (EMOZ)".

El Ayuntamiento continúa trabajando para resolver la incidencia "a la mayor brevedad posible" y reabrir las instalaciones "en cuanto se den las condiciones adecuadas".