El Ayuntamiento destina 3,37 millones de euros a la nueva convocatoria de subvenciones de Acción Social 2026-2027

La consejera municipal Marian Orós, en la sala de prensa del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social para el periodo 2026-2027, una de las principales líneas de apoyo del Área de Políticas Sociales a las entidades del tercer sector. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 3.372.518 euros para financiar proyectos de intervención social promovidos por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la ciudad de Zaragoza.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, permitirán apoyar iniciativas que complementen o suplan, desde el ámbito territorial o funcional, la actuación municipal en materia de acción social, reforzando la colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables.

Los proyectos deberán desarrollarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y podrán enmarcarse en alguno de los doce ámbitos establecidos en la convocatoria: Infancia y Adolescencia, Apoyo a Familias, Igualdad y Violencias Machistas, Sinhogarismo, Personas Migrantes, Inclusión Social, Inclusión Sociolaboral, Personas Mayores, Discapacidad, Promoción de la Salud y Bienestar Emocional, Apoyo a Personas con Enfermedades Crónicas y Promoción Comunitaria.

Cada entidad podrá presentar un único proyecto, con un importe solicitado de entre 1.500 y 140.000 euros. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con las entidades del tercer sector, fundamentales para el desarrollo de proyectos de intervención social que complementan la acción municipal y contribuyen a mejorar la atención a las personas y colectivos más vulnerables de la ciudad.

MEJORAS FRUTO DEL TRABAJO CONJUNTO CON EL TERCER SECTOR

La convocatoria incorpora importantes novedades respecto a la anterior edición, resultado de un proceso participativo desarrollado durante los meses de enero y febrero en el que participaron más de 80 entidades sociales y 15 técnicos municipales.

Entre las principales mejoras destaca la creación de dos líneas diferenciadas de subvención en función del importe solicitado: la Línea A, destinada a proyectos de hasta 12.000 euros, y Línea B, para el resto de iniciativas, con requisitos, criterios de valoración y condiciones de financiación adaptados al tamaño de cada proyecto y de la entidad, favoreciendo una distribución más equitativa de los recursos.

Asimismo, se implanta un nuevo sistema de valoración orientado al impacto social y la calidad de los proyectos, se simplifica la tramitación mediante formularios con instrucciones integradas y materiales de apoyo específicos, y se establece una única justificación al finalizar el proyecto, reduciendo la carga administrativa para las entidades beneficiarias.

La convocatoria también mejora las condiciones de pago, con un calendario más favorable para las organizaciones, y refuerza la transparencia durante todo el procedimiento de concesión de las ayudas.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

La convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). A partir de ese momento se abrirá un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las entidades interesadas podrán consultar toda la información de la convocatoria, acceder a los formularios y descargar el material de apoyo para la presentación de solicitudes a través del trámite habilitado en la sede electrónica municipal.