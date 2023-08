El Ayuntamiento de Ejea lanza la campaña para concienciar sobre el consentimiento y respeto en las relaciones

EJEA (ZARAGOZA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha lanzado 'Placeres consentidos' una nueva campaña para concienciar sobre la importancia en las relaciones del pacer consentido y del respeto.

'Es que le quiero', 'Él controla', o 'Me corta el rollo' son algunos de los argumentos que justifican el sexo sin métodos de barrera y que son habituales entre las personas jóvenes. Desde el Consistorio informan que las enfermedades de transmisión sexual (ITS) se han disparado en personas de entre 21 y 35 años.

Entre las ITS más comunes y que se pueden contagiar tanto en hombres como en mujeres se encuentran: sífilis, gonorrea, herpes genital, virus del papiloma humano (VPH) y sida (VIH). Muchas de estas infecciones pasan desapercibidas porque son asintomáticas, lo que aumenta las posibilidades de contagio en sucesivos encuentros sexuales. Además, si no se tratan, pueden dar lugar a enfermedades muy graves como el cáncer de cuello de útero en el caso del VPH.

Con esta campaña, desde el Servicio de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Ejea, se lanza el mensaje de que la sexualidad sólo puede vivirse de forma plena y placentera si se hace desde el respeto y el cuidado mutuo.

"El amor, el cariño y la confianza no se demuestran poniendo en riesgo nuestra salud y la de la otra persona, sino poniendo todos los medios posibles para cuidar la propia salud y la de los demás", sostienen desde el Consistorio.

El riesgo que implica el no uso de métodos barrera es grande y no se debe admitirse ningún tipo de presión, coacción o chantaje para mantener relaciones sin protección. Además, no usar preservativo sin el consentimiento de la otra persona, constituye una forma de agresión sexual contra la que existen sentencias judiciales.

PLACERES CONSENTIDOS

La campaña, que ha sido diseñada por la ilustradora feminista Eva Cortés, recoge la visión de la diversidad afectivo sexual en las relaciones e incluye la mirada de la diversidad funcional.

La propuesta es una invitación a vivir las relaciones desde el placer y el respeto, incluyendo los preservativos como elemento de juego. Las ilustraciones se plasmarán en diferentes tipos de soportes acompañados de mensajes que invitan a reflexionar y a desmontar mitos.

Por otra parte, se distribuirán preservativos de forma gratuita a través del Punto Violeta y Arcoíris, situado en la Avenida Cosculluela, las farmacias Navarro, Javier Paz y María Cerrada, y con la colaboración de la Cruz Roja.