El Ayuntamiento hace un guiño este lunes 4 al Día de Star Wars para difundir la campaña ConVivencia Vial

1083624.1.260.149.20260503134451 Uno de los mensajes que verán los conductores que circulen este lunes por Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza se suma este lunes 4 de mayo a la celebración en todo el mundo del Día de 'Star Wars' adaptando los mensajes e imágenes de su campaña de comunicación 'ConVivencia Vial' para promover las buenas prácticas en materia de circualción y reducir los accidentes de tráfico.

El 4 de mayo es una fecha dedicada a la saga creada por George Lucas. El origen radica en el juego de palabras en inglés: "May the 4th be with you", que fonéticamente suena similar a la icónica frase 'May the Force be with you', el 'que la Fuerza te acompañe'.

Algunos de los personajes de ConVivencia Vial, que muestran actitudes negativas y positivas en la vida cotidiana de peatones y conductores, se han transmutado en personajes de 'Star Wars' para hacerlos todavía más cercanos y amables en ese guiño a esta saga de películas que tiene millones de seguidores en todo el mundo.

Además, los paneles informativos ubicados en las entradas de Zaragoza lanzarán, durante toda la jornada, mensajes especiales redactados con frases que evocan a algunos de sus protagonistas, como Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Chewbacca, y los droides C-3PO y R2-D2. Estas adaptaciones se han realizado con la colaboración de los técnicos de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "seguimos trabajando para acercar la campaña ConVivencia Vial a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Aprovechar el día 4 de mayo para hacer este guiño amable es una buena oportunidad para seguir avanzando en ese objetivo de reducir el número de accidentes en la vía pública y mejorar la convivencia. Queremos que 'la fuerza' acompañe a peatones, ciclistas y conductores en su vida cotidiana".

'Convivencia Vial' quiere recordar las buenas prácticas necesarias para limitar, en lo posible, el número de accidentes de tráfico de diferente tipo que suceden en una gran ciudad como Zaragoza.

El lema de la campaña juega con el contraste del "Sin" frente al "Con": Sin respeto, con respeto; Sin calma, con calma; Sin cuidado, con cuidado; Sin empatía, con empatía; Sin atención, con atención, etcétera. La iniciativa, que arrancó el pasado año, ha contado con colaboración de Los Tranvías de Zaragoza y el apoyo de Avanza.

SESIÓN ESPECIAL EN LA AZUCARERA ESTE VIERNES

Precisamente, el próximo día 8 de mayo se celebrará una nueva sesión informativa y participativa dirigida a jóvenes en el Espacio Joven de La Azucarera. A través dinámicas especialmente diseñadas, se reflexionará, desde el humor, la participación y el juego, sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y la convivencia, independientemente de si actuamos como peatones o conductores de cualquier tipo de vehículo. Las sesión comenzará a las 17,00 horas, con entrada libre.