El Ayuntamiento de Huesca declara no apta para el consumo humano el agua de la red municipal de Apiés, Buñales y Taberna

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca ha emitido un bando después de que los resultados de los análisis de control del agua de consumo humano realizados en Apiés, Buñales y Tabernas del Isuela hayan determinado que el agua de la red municipal no es apta para el consumo humano al haberse superado el nivel de clorato establecido por la normativa.

Como consecuencia de estos resultados, el bando establece que el agua de la red municipal de estos tres municipios incorporados no debe utilizarse para beber ni para cocinar o preparar alimentos hasta nuevo aviso. No obstante, el agua sí podrá utilizarse para otros usos domésticos, como ducharse y asearse, la limpieza del hogar, el lavado de ropa, el uso de cisternas y otros usos no relacionados con la ingestión.

El Consistorio oscense ha comenzado a distribuir garrafas de agua apta para el consumo humano entre los vecinos de las tres localidades, un suministro que se mantendrá hasta que se solucione la incidencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha solicitado explicaciones a la empresa suministradora del hipoclorito sódico, producto utilizado para la desinfección del agua, con el objetivo de determinar si se ha producido alguna variación en sus características que pudiera estar relacionada con los niveles de clorato detectados. Esta comprobación se realiza después de que, tras varios años sin registrar incumplimientos por este parámetro, se hayan detectado incidencias en tres zonas de abastecimiento municipales durante el último mes.

De forma paralela, se están llevando a cabo las medidas correctoras necesarias, que incluyen la sustitución del hipoclorito sódico y de distintos elementos del sistema de desinfección, así como el purgado de los depósitos y las redes de distribución de las tres localidades.

Una vez completados estos trabajos, se solicitarán nuevos análisis al laboratorio encargado del control de calidad del agua municipal para comprobar que los parámetros vuelven a situarse dentro de los valores establecidos por la normativa y verificar que el agua puede volver a consumirse con normalidad.