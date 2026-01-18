El Ayuntamiento de Huesca inicia este lunes 19 las obras de reurbanización del último tramo de la calle Padre Huesca

Esquema de la circulación mientras duren las obras. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha iniciado las obras de reurbanización del último tramo de la calle Padre Huesca, comprendido entre la calle de la Merced y la plaza de Santa Clara, una actuación que incluye también parte de la calle Manuel Bescós y que permitirá renovar de forma integral este entorno urbano.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Domec SL, con un presupuesto de 877.524,67 euros (IVA incluido), de los cuales 121.650 euros proceden de fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención afecta a una superficie total de 1.796 metros cuadrados y contempla la creación de una plataforma única, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y favorecer la convivencia entre peatones y vehículos.

El proyecto incluye la renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento, la instalación de nuevas canalizaciones de telecomunicaciones, la mejora del alumbrado público mediante tecnología LED, la colocación de nuevo mobiliario urbano, la plantación de arbolado y la mejora del entorno de la calle Manuel Bescós mediante la incorporación de nuevas jardineras.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución previsto de ocho meses y se desarrollarán por fases, con el fin de minimizar las afecciones al vecindario y a la actividad cotidiana de la zona.

CORTES DE TRÁFICO

Durante los trabajos se establecerán cortes de tráfico puntuales y recorridos peatonales alternativos, debidamente señalizados. Desde el punto de vista técnico, los informes de la dirección facultativa de la obra de Santa Clara, indican que las obras de Padre Huesca no suponen ningún riesgo ni afección para los edificios actualmente apuntalados de la plaza de Santa Clara (números 2, 3 y 4).

La distancia existente entre estos inmuebles y la zona de obra, junto con el propio sistema constructivo previsto y el tipo de firme sobre el que se actuará, garantiza que las vibraciones derivadas de los trabajos no tendrán impacto estructural alguno.

Además, estos edificios cuentan con medidas preventivas de apuntalamiento, lo que refuerza su seguridad durante la ejecución de la obra.

Asimismo, dado que la actuación se localiza en un ámbito con protección patrimonial (nivel C del PGOU), los trabajos estarán acompañados de supervisión arqueológica, conforme a la normativa vigente.

Esta intervención se enmarca en el programa de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) del Barrio de San Lorenzo - Fase I y tiene como objetivo mejorar la calidad urbana, la accesibilidad y el entorno residencial de esta zona de la ciudad.