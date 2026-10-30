El Ayuntamiento de Huesca organiza 'Un paseo por la Huesca Negra' con un recorrido centrado en crímenes reales

HUESCA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oficina de Turismo del Ayuntamiento de Huesca ha programado diversas actividades con motivo del puente de Todos los Santos, como visitas al Casco Histórico, al cementerio y 'Un paseo por la Huesca Negra'.

Debido al gran interés que despierta la actividad 'Un paseo por la Huesca Negra', desde que se inició en el año 2018, el Consistorio ha vuelto a programarla, en dos sesiones, que tendrán lugar este sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, a las 19.30 horas.

El escritor y guionista Óscar Sipán, acompañado por la violinista Daniela Nikolova, conducirá a los participantes por diferentes espacios de Huesca para descubrir algunas de las historias más oscuras de la ciudad, a través de un recorrido centrado en crímenes y sucesos reales.

Sipán ha explicado que para llevar a cabo esta actividad ha llevado a cabo una intensa labor de investigación. "Voy buscando información, unas veces soterrada y otras está a la vista de todo el mundo", por ejemplo "la información que aparece en algunas lápidas del cementerio, en las que encuentras información cuando lees la palabra 'Mano airada', que significa o bien que fue asesinada o bien se suicidó".

El escritor ha asegurado que "este tipo de información sobre crímenes o muertes es del gusto del público". De hecho, "el primer año, la actividad casi se desbordó, ya que acudieron a realizar el recorrido por la Huesca Negra 625 personas".

Encargado de llevar a cabo estos paseos, Sipán también tira mucho de actualidad. Así, ha comentado que "ahora está muy de actualidad 'La Bola Negra' de los Javis" y "sirviéndonos de un portal en el que vivió Agustín Viñuales se cuenta la historia, ya que era un oscense profesor de Lorca, gracias al cual aprobó Derecho sin saber de leyes y se lo agradeció dedicándoles parte del Romancero Gitano". Además, "el próximo proyecto de los Javis va sobre un crimen en el Pirineo", es decir, "la actualidad también te va llevando".

En estos paseos, también se habla de la cárcel de Huesca, que "fue la única de España que tenía un ala para psicópatas varones". Se parte de la Catedral, donde se inicia el recorrido con la historia que allí aconteció, donde se colocaba el garrote vil".

La actividad, de aproximadamente una hora y media de duración, comenzará en la plaza de la Catedral y las personas interesadas deberán inscribirse previamente a través de la Oficina de Turismo.

OTRAS ACTIVIDADES

Además, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 12.00 horas, se realizarán visitas guiadas gratuitas al cementerio municipal, con un recorrido que permitirá descubrir el patrimonio histórico y artístico del camposanto oscense, conocer algunos de sus rincones y acercarse a las historias de quienes forman parte de la memoria de la ciudad. El punto de encuentro será la entrada principal del cementerio.

Durante las tres jornadas, se mantendrán las habituales visitas guiadas al casco antiguo, a las 11.00 horas, que ofrecen la posibilidad de conocer la historia de Huesca a través de sus principales monumentos, plazas y espacios más emblemáticos.