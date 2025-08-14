El Ayuntamiento de Huesca recibe a 40 oscenses que residen fuera de la ciudad, con motivo de las fiestas

HUESCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha recibido a unos 40 oscenses que viven fuera de Huesca, homenajeados con motivo de las fiestas patronales de San Lorenzo.

El Concejo oscense ha celebrado el tradicional acto de recepción a los oscenses que viven en el exterior y entre los asistentes que han participado en este acto institucional de reconocimiento se encontraban oscenses que viven en Gerona, Zaragoza, Cáceres, Tarragona, Barcelona, Madrid, Praga, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, México, Polonia y Japón.

Unos se fueron por trabajo, otros por amor, pero a todos les une el amor por Huesca y es que según han coincidido en señalar "el origen tira mucho", por eso siempre que pueden vuelven a casa y "no sólo por Navidad" y es que San Lorenzo es una fecha que tienen fijada en su calendario.

Así, más de 40 personas, llegadas desde lugares tan diversos como se han dado cita para reencontrarse con sus raíces y compartir recuerdos de su tierra natal.

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha animado a los asistentes a llevar el nombre de Huesca por el mundo con orgullo y cariño. Ha apuntado que "este es un acto muy bonito y muy emotivo que celebramos cada San Lorenzo, al que cada vez vienen más oscenses y a través de una recepción rememoramos a los oscenses que viven fuera de la ciudad y que la añoran, así como a sus familias y amigos". Orduna ha hecho referencia a la "unión" de los oscenses a pesar de encontrase en lugares tan dispersos.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Nuria Mur, ha subrayado la "carga emotiva" del encuentro y la "visible emoción" de los participantes. El acto ha contado con la actuación del grupo Estirpe de Aragonia, que ha puesto música y sentimiento a una jornada marcada por el orgullo de sentirse oscense.