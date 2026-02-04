El Ayuntamiento de Huesca refuerza la limpieza viaria con la adquisición de maquinaria

El concejal de medio ambiente, José Miguel Veintemilla, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. - A

HUESCA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca va a reforzar el servicio de limpieza viaria a lo largo de 2026 con nuevas inversiones destinadas a mejorar el mantenimiento de calles, plazas y espacios públicos y a dar respuesta a las necesidades de la ciudad.

A estas actuaciones se suma una campaña de sensibilización sobre la limpieza urbana, con la que se insiste en la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del espacio público. Dentro de las inversiones previstas para 2026, el Ayuntamiento incorporará nuevos medios materiales al servicio de limpieza viaria, entre ellos una barredora de aspiración de 5 metros cúbicos de capacidad, un equipo hidrolimpiador con el objetivo de mejorar la eficacia del servicio y contribuir a un entorno urbano más saludable, y un equipo quitagrafitis, destinado a la eliminación de pintadas y actos vandálicos.

La nueva barredora, con un importe de 198.940 euros, combina sistemas de cepillado mecánico y aspiración, lo que permite recoger polvo, arena, hojas, pequeños residuos y suciedad adherida al pavimento en una sola pasada. Su depósito de gran capacidad posibilita trabajar durante más tiempo sin necesidad de vaciados frecuentes, optimizando los tiempos de servicio.

Esta barredora se destinará, entre otras funciones, al refuerzo de la recogida de hoja en otoño, al apoyo a los trabajos de limpieza durante las fiestas de San Lorenzo y a mejorar la eficacia del servicio en distintos puntos de la ciudad.

Por su parte, el equipo hidrolimpiador, con un coste de 73.500 euros, está montado sobre un furgón cerrado y se destinará a reforzar las tareas de limpieza intensiva del espacio público. Este vehículo permite la limpieza en profundidad de pavimentos, aceras, plazas, mobiliario urbano y zonas de difícil acceso mediante agua a alta presión, eliminando suciedad incrustada, restos orgánicos, manchas, chicles y otros residuos adheridos.

En el ámbito de la eliminación de grafitis, el Ayuntamiento de Huesca continúa desarrollando un trabajo específico y constante para mantener la estética urbana. A lo largo de 2025 se han llevado a cabo un total de 304 actuaciones de limpieza de grafitis en distintos puntos de la ciudad, de las cuales 167 han correspondido a edificios de titularidad municipal y a elementos de mobiliario urbano.

Estas actuaciones han supuesto un coste de 104.071 euros en personal y 8.000 euros en material. Para reforzar estas actuaciones, se prevé una inversión de 22.000 euros para la adquisición de un equipo quitagrafitis, que permitirá intervenir con mayor rapidez y eficacia sobre diferentes superficies como piedra, hormigón, ladrillo, metal o mobiliario urbano, reduciendo el impacto visual de las pintadas y el efecto llamada asociado al vandalismo, además de contribuir a prolongar la vida útil de los elementos urbanos.

Los trabajos de eliminación de pintadas durante 2025 se han realizado en numerosas calles y plazas. El coste del servicio de limpieza viaria durante 2025 ha ascendido a 3.700.969,71 euros, correspondientes a la encomienda de gestión prestada por Grhusa, a los que se suman los gastos de personal municipal.

Para 2026, el presupuesto previsto se eleva a 3.752.852,53 euros, más la dotación de los operarios del servicio de medio ambiente, que asciende a 282.466 euros.

Por otra parte, arranca una nueva campaña de sensibilización sobre la limpieza viaria, que se desarrolla por cuarto año consecutivo y se difundirá a través de redes sociales y mupis. La iniciativa apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía para evitar comportamientos incívicos que afectan al espacio público, como los grafitis, los orines en la vía pública, excrementos de perros, pipas, chicles, basuras o colillas.

Estas inversiones en 2026 y las acciones de sensibilización forman parte de una línea de trabajo continuada para mejorar la limpieza, la salubridad y el cuidado de la ciudad durante todo el año.