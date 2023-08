El Ayuntamiento de Huesca rendirá homenaje a Manuel Díaz El Cordobés, que se retira de los ruedos

HUESCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca rendirá homenaje a Manuel Díaz El Cordobés, que ha anunciado su retirada de los ruedos. El Cordobés toreará en la Feria de la Albahaca de Huesca el día 12 de agosto, en la que será la tercera corrida de toros de la feria, que organiza la empresa Tauroemoción con motivo de las fiestas patronales que Huesca celebra en honor a San Lorenzo.

El 12 de agosto, en horario de mañana, el Salón del Justicia del Consistorio oscense albergará un acto institucional que servirá de homenaje a El Cordobés.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Lorena Orduna, para quien "es un torero muy querido por los oscenses, que ha venido siempre a participar en la Feria de la Albahaca y el equipo de gobierno decidió que se merecía este homenaje y él lo ha aceptado". Orduna ha dicho que El Cordobés está "muy contento y orgulloso de que le hagamos este homenaje en plenas fiestas laurentinas".

A escasas horas de que comiencen las fiestas de San Lorenzo, Orduna ha apelado al respeto y a la conciliación entre la diversión y el descanso. "Vamos a divertirnos y a pasarlo bien en las fiestas y es que ya hemos entrado en la cuenta atrás para su inicio". Ha añadido: "Vamos a disfrutar, pero siempre con respeto y a conciliar diversión con ruido, con fiestas, con vecinos y apelo totalmente el sentido común".

También ha lanzado un mensaje para tener en cuenta las altas temperaturas que se esperan estos días, por ello su recomendación pasa por la hidratación y el descanso.

Por otra parte, también se ha referido a la coincidencia en el calendario entre las fiestas de San Lorenzo y la investidura de Jorge Azcón.

En este punto, ha señalado que este miércoles y jueves no asistirá a los debates de investidura del presidente regional del PP, Jorge Azcón, como presidente de Aragón, pero sí asistirá este viernes al acto de toma de posesión.

"Jorge Azcón lo ha entendido perfectamente, le he dicho que los días 9 y 10 no podré asistir porque Huesca está en fiestas y la ciudad se merece que yo esté aquí y además tenemos la agenda apretada de actos y no cabe uno más, pero asistiré el día 11 a su investidura y él me ha prometido que vendrá".