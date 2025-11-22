El Ayuntamiento instala en Parque Goya el primer circuito permanente de orientación de la ciudad

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento, Félix Brocate, ha asistido al acto de inauguración del primer circuito permanente de orientación de la ciudad, ubicado en Parque Goya. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha instalado en el barrio de Parque Goya el primer circuito permanente de orientación de la ciudad, marcado en varias zonas verdes, que es de uso libre para usuarios de todas las edades y condición.

El concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento, Félix Brocate, ha presidido el acto de inauguración, al que también han asistido el presidente de la Junta Municipal de Actur-Rey Fernando, Francisco Galán, la presidenta de la Federación Aragonesa de Orientación, Pilar Sánchez, e Ylenia Rico en representación de la Comisión de Fiestas de Parque Goya.

La iniciativa, que partió de la Comisión de Fiestas, ha sido ejecutada por el Ayuntamiento a través de la sociedad Zaragoza Deporte, el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes y la Junta Municipal del distrito, en colaboración con la Federación Aragonesa de Orientación y Prames, S.A.

Con la puesta en marcha de este recurso se pretende promocionar la práctica del deporte de la orientación en un entorno urbano, proporcionando seguridad, calidad e información sobre esta disciplina.

Además, el circuito contribuirá a dinamizar e incentivar el conocimiento de los espacios verdes del barrio, buscando la práctica deportiva respetuosa y el conocimiento de los valores ambientales y culturales de todo el entorno.

El circuito permanente de orientación Parque Goya contempla seis recorridos, cada uno con un número de balizas, escalas y distancias distintas, e identificados según cuatro colores.

Tres de ellos se han diseñado en el Parque Tapices de Goya y los otros tres se extienden en las tres áreas verdes del barrio: el Parque Caprichos de Goya, la Plaza Bodegones de Goya y el mencionado Parque de Tapices de Goya. Está dirigido tanto a personas no iniciadas como de nivel intermedio.

Uno de los recorridos, el rosa, es accesible, dirigido a personas con movilidad reducida. El panel de inicio de los circuitos está ubicado en el Pasaje de los Disparates, en Parque Tapices de Goya.