El Ayuntamiento integra el 092 en el 112 para reforzar la coordinación de emergencias en la ciudad

El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón firman un convenio que culminará a finales de 2026 con la desaparición del teléfono de la Policía Local como canal de atención ciudadana. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han firmado este lunes un convenio de colaboración que supondrá la integración del teléfono 092 de la Policía Local en el 112 Emergencias Aragón, una medida con la que ambas administraciones buscan mejorar la coordinación de los servicios de emergencia, optimizar los recursos públicos y reforzar la presencia policial en las calles de la capital aragonesa.

El acuerdo ha sido rubricado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quienes han enmarcado esta iniciativa en la necesidad de avanzar hacia un sistema único y coordinado de atención a las emergencias.

La alcaldesa ha destacado que la colaboración institucional es "indispensable" en materia de seguridad y ha señalado que los recientes incendios forestales registrados en Aragón han evidenciado la importancia de que las distintas administraciones trabajen de forma conjunta.

Según ha explicado, el convenio inicia un proceso de integración por el que todas las llamadas que actualmente recibe el 092 pasarán a ser gestionadas desde el 112, lo que permitirá que los agentes que ahora atienden ese servicio puedan desempeñar funciones operativas sobre el terreno.

"Los ciudadanos nos reclaman una Policía Local más cercana y más presente", ha afirmado Chueca, quien ha defendido que gobernar también consiste en revisar el funcionamiento de los servicios públicos para hacerlos "más eficientes y eficaces".

MÁS AGENTES EN LA CALLE Y UN SOLO SERVICIO DE EMERGENCIAS

La alcaldesa ha detallado que el 092 ha atendido este año más de 170.000 llamadas, muchas de las cuales no requerían intervención policial. Entre ellas, unas 2.600 correspondían a actuaciones de Bomberos y más de 46.600 eran consultas de información general del Ayuntamiento.

Con la integración, esas comunicaciones serán derivadas directamente desde el 112 al servicio competente, evitando intermediarios y agilizando la respuesta. Además, Chueca ha destacado que el centro autonómico dispone de una plataforma tecnológica más avanzada, preparada para atender a personas con discapacidad auditiva o del habla y con sistemas de traducción inmediata para quienes no hablan castellano.

La alcaldesa ha subrayado también que la medida permitirá liberar a 38 policías locales para reforzar las patrullas y la atención directa a los vecinos. "El verdadero objetivo es tener una mayor seguridad en la ciudad y más policías cerca de las personas", ha asegurado.

El proceso será progresivo y culminará, según ha avanzado, a finales de 2026, momento en el que el teléfono 092 dejará de estar operativo y todas las emergencias serán canalizadas a través del 112. Chueca ha señalado que Zaragoza se convierte así en el primer gran ayuntamiento aragonés que integra completamente su teléfono policial en el sistema autonómico, siguiendo el modelo implantado en otras ciudades como Valencia, Barcelona o Salamanca.

CAMPAÑAS PARA IMPULSAR EL USO DEL 112

Chueca ha incidido en que la integración permitirá que todos los ciudadanos dispongan de un sistema "homogéneo, coordinado y fácilmente identificable", al concentrar la gestión de las emergencias en un único número. A su juicio, el 112 ofrece mayores prestaciones tecnológicas y una capacidad de respuesta adaptada a las necesidades actuales de una ciudad como Zaragoza, que supera ya los 700.000 habitantes y recibe cada vez más trabajadores, estudiantes y visitantes internacionales.

La alcaldesa ha defendido que esta reorganización forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para reforzar la seguridad ciudadana desde la llegada del actual equipo de gobierno. En este sentido, ha recordado que en los últimos años se han incorporado más de 400 agentes a la plantilla de la Policía Local, se han renovado medios técnicos y tecnológicos, como cámaras personales y sistemas de videovigilancia, y se han adoptado medidas para destinar un mayor número de efectivos a labores de patrulla y atención directa a los vecinos.

Por su parte, Bermúdez de Castro ha enmarcado el convenio dentro de la estrategia del Ejecutivo autonómico para modernizar el sistema de emergencias de Aragón, un objetivo que incluye la futura Agencia Aragonesa de Emergencias, la construcción de una nueva sede del 112 y la creación de un consorcio autonómico de bomberos.

El consejero ha recordado que Aragón atraviesa un verano especialmente complicado por los incendios forestales y ha agradecido al Ayuntamiento de Zaragoza la colaboración prestada por el Servicio de Bomberos en varios de los fuegos registrados durante las últimas semanas, cuando los operativos autonómicos se encontraban sometidos a una fuerte presión.

Asimismo, ha explicado que la integración del 092 en el 112 responde al objetivo de disponer de un único teléfono de emergencias, como ya sucede en buena parte de Europa. Según ha indicado, Zaragoza ha sido el primer municipio elegido para este proceso por ser el más complejo debido al elevado volumen de llamadas y a la diversidad de incidencias que gestiona.

Para facilitar la transición, el Gobierno de Aragón pondrá en marcha campañas de concienciación para recordar a la ciudadanía que el 112 será el teléfono de referencia ante cualquier emergencia. Estas acciones informativas se desarrollarán en eventos con gran afluencia de público, como Espacio Zity, las fiestas de Huesca o las Fiestas del Pilar.

Durante la comparecencia, ambos responsables han insistido en que la coordinación entre administraciones resulta esencial para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de emergencia y han defendido que este convenio permitirá prestar un servicio más homogéneo, accesible y adaptado a las necesidades de una ciudad que continúa creciendo tanto en población como en actividad económica y turística.