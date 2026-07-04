El Ayuntamiento invertirá 269.000 euros en la renovación de los pavimentos deportivos del Pabellón Príncipe Felipe

Pista del Pabellón Príncipe de Zaragoza. El Ayuntamiento va a invetir 269.000 euros en renovar los pavimentos deportivos del recinto. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, ha iniciado el proceso para renovar íntegramente los pavimentos deportivos del Pabellón Príncipe Felipe. La obra, licitada por procedimiento abierto, cuenta con un presupuesto base de licitación de 268.905 euros (IVA incluido) y permitirá modernizar tanto la pista central como la pista auxiliar de entrenamientos.

De este modo, el proyecto contempla el suministro e instalación de dos nuevos pavimentos de madera homologados para competiciones de baloncesto FIBA Nivel 1, el máximo estándar internacional exigido para la celebración de eventos deportivos de primer nivel. En concreto, se instalará una pista desmontable en la cancha central y un pavimento fijo en la pista auxiliar, sustituyendo los sistemas actuales.

La renovación responde al compromiso municipal de mantener las infraestructuras deportivas de Zaragoza en las mejores condiciones técnicas y de seguridad, garantizando unas prestaciones óptimas tanto para la práctica deportiva diaria como para la celebración de competiciones nacionales e internacionales.

En el Príncipe Felipe, desde 2023 el Ayuntamiento ha impulsado inversiones de modernización y mantenimiento por valor de 1,8 millones de euros. Entre ellas destacan la reforma de los aseos, la rehabilitación de la cubierta, la renovación del sistema de sonido y de otros equipamientos técnicos, así como la instalación de nuevas puertas de acceso. El objetivo de estas actuaciones es seguir reforzando el papel del Príncipe Felipe como uno de los grandes referentes deportivos y culturales del país.

La nueva pista central contará con una superficie aproximada de entre 654 y 665 metros cuadrados y estará diseñada para facilitar su montaje y desmontaje, mientras que la pista auxiliar dispondrá de una superficie cercana a los 575 metros cuadrados. Ambos pavimentos deberán cumplir exigentes requisitos técnicos relacionados con la absorción de impactos, la resistencia al desgaste, el comportamiento frente a cargas rodantes y la calidad del rebote del balón.

El contrato establece un plazo máximo de ejecución de doce semanas desde su formalización, aunque las empresas licitadoras podrán presentar mejoras que permitan acortar los tiempos de suministro e instalación.