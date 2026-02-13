El Ayuntamiento lanza el concurso del cartel anunciador de las Fiestas del Pilar 2026

Archivo - Pregón de inicio de las Fiestas del Pilar, desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza en 2025 - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha convocado el XCVI Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026, consolidando su apuesta por la excelencia artística, la profesionalización del sector creativo y la transparencia en el proceso de selección.

En esta edición se introducen cambios significativos que refuerzan el carácter profesional del certamen y garantizan la autoría íntegra de las obras presentadas.

Entre las principales novedades destaca la exigencia de acreditación de la condición profesional mediante inscripción en epígrafes específicos del Censo de Actividades Económicas, así como la consideración expresa de estudiantes y titulados de Escuelas de Diseño, Publicidad y Bellas Artes como profesionales del sector.

Asimismo, se incorpora de forma explícita la prohibición del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en la creación de las obras, garantizando que los trabajos sean íntegramente originales y realizados por sus autores o autoras.

El procedimiento mantiene la presentación digital y el sistema de plica que asegura el anonimato en la deliberación, e incorpora un mecanismo de subsanación en plazo breve que refuerza la seguridad jurídica del proceso.

JURADO ESPECIALIZADO

El jurado estará presidido por la consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández Escuer, y estará integrado por profesionales de reconocido prestigio del ámbito artístico, académico, periodístico y de la comunicación.

Entre los miembros está la ganadora del año 2025, Vera Galindo, profesionales de la ilustración, fotografía, periodismo, marketing, y representantes del área de Cultura, de la sociedad Zaragoza Cultural y la dirección de Comunicación.

Todos los miembros firmarán declaración de inexistencia de conflicto de interés, garantizando la objetividad y transparencia del fallo. El cartel ganador recibirá un premio de 4.000 euros, además de dos accésit dotados con 500 euros cada uno. El fallo será inapelable y se hará público a través de la web municipal, redes sociales y medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva la posibilidad de organizar una exposición pública con una selección de los carteles presentados, reforzando la visibilidad del talento creativo participante. Desde el consistorio se anima a diseñadores, ilustradores, fotógrafos, artistas plásticos y profesionales de la comunicación visual a participar en esta convocatoria.

El cartel anunciador de las Fiestas del Pilar constituye una de las piezas de comunicación institucional con mayor proyección pública de la ciudad y un escaparate de referencia para el sector creativo. Las obras deberán transmitir los valores de participación, accesibilidad universal a la cultura, igualdad, tradición y proyección exterior de Zaragoza.

El plazo de presentación finalizará el 9 de marzo de 2026 a las 12.00 horas. Las bases completas pueden consultarse en la sede electrónica municipal 'https://www.zaragoza.es/sede/servicio/premios-concursos/2141'.