El Ayuntamiento de Mequinenza amplía las visitas al Castillo tras su adquisición a la Fundación Endesa

Castillo de Mequinenza. - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mequinenza ha puesto en marcha un nuevo régimen de visitas al Castillo de la localidad, un paso clave para reforzar la gestión pública del patrimonio y facilitar su apertura a la ciudadanía.

Esta actuación constituye la primera de las acciones previstas en el plan de dinamización del espacio, concebido como motor de atracción y desarrollo turístico del municipio, así como para generar nuevas oportunidades que complementen el potencial turístico de la localidad, tras la reciente adquisición del inmueble y su entorno a la Fundación Endesa.

Hasta ahora, el Castillo, únicamente podía visitarse los martes, una limitación que restringía notablemente el acceso tanto de vecinos como de visitantes. Con la nueva organización, que comenzará a hacerse efectiva a partir del sábado 18 de abril, las visitas se amplían entre semana para grupos y el fin de semana a público en general.

La reserva de visitas guiadas, tanto para el Castillo de Mequinenza como para los Museos de Mequinenza, ya puede realizarse a través de la web de los Museos de Mequinenza y permite el pago, agilizando la gestión de las mismas.

La entradas para ambos espacios tiene el mismo precio: 7 euros la general, 6 euros para mayores de 65 años y 4 euros para niños de entre 5 y 12 años, siendo gratuita para menores de 4 años y con bonificaciones exclusivamente dirigidas a personas empadronadas en el municipio.

El nuevo horario establece visitas guiadas al Castillo los sábados a las 12.30 y a las 18.30 horas, y los domingos a las 12.30 horas, con un aforo máximo de 25 personas por pase para garantizar una experiencia de calidad y la correcta conservación del inmueble.

Además, entre semana, se programarán visitas guiadas dirigidas a grupos organizados, despendiendo de la disponibilidad. Se trata de una previsión inicial que se adaptará en función de la demanda. Esta nueva organización se integra dentro de la oferta cultural y turística del municipio, en la que los Museos de Mequinenza, con el Museo de la Historia y el Museo de la Mina como emblemas, siguen jugando un papel fundamental.

Dicha instalación mantiene sus horarios fijados para las visitas guiadas durante el fin de semana, los sábados a las 10.00, 12.00, 16.00 y 18.00 horas, y los domingos a las 10.00 y 12.00 horas, con un aforo máximo de 20 personas por grupo. Como el caso del castillo se reserva las visitas de grupos a entre semana previa reserva y disponibilidad.

El Castillo de Mequinenza, de origen medieval y profundamente reformado en el siglo XIV, es una de las construcciones fortificadas más emblemáticas del valle del Ebro. Situado en un enclave estratégico en la confluencia de los ríos Ebro, Segre y Cinca, ha desempeñado un papel clave a lo largo de la historia como punto de control territorial y defensa.

El Museo de la Historia permite recorrer la evolución del municipio, desde sus orígenes hasta la construcción del embalse y la desaparición del antiguo núcleo urbano, con un espacio dedicado al escritor Jesús Moncada, figura clave de la memoria literaria de Mequinenza, así como el dedicado a la navegabilidad del río Ebro, el Camí de Sirga que coincide con el título de la obra más universal del autor mequinenzano.

Por su parte, el Museo de la Mina ofrece una experiencia inmersiva en el pasado minero de la localidad mediante la recreación de una galería subterránea y un recorrido a un siglo y medio de explotación del lignito en la cuenca minera de Mequinenza.

La ampliación de horarios y la gestión directa del Castillo permiten avanzar en la valorización del patrimonio local, mejorar la accesibilidad a este emblemático espacio y reforzar su integración dentro de la oferta cultural y turística de Mequinenza. Para más información y reservas, los interesados pueden visitar la web de los Museos de Mequinenza, contactar a través del correo electrónico info@museosdemequinenza.com o en el teléfono 974 46 47 05.