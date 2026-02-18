El Ayuntamiento oscense cierra el pinar del Parque Miguel Servet para evitar riesgos tras las fuertes lluvias y vientos

El Ayuntamiento de Huesca cierra el pinar del Parque Miguel Servet para evitar riesgos tras las fuertes lluvias y vientos - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca ha procedido este miércoles al cierre del pinar del Parque Miguel Servet al tránsito peatonal, como medida de gestión del riesgo ante la situación derivada de las últimas semanas donde se han producido fuertes vientos e intensas lluvias.

Un análisis técnico redactado desde el área constata la existencia de circunstancias climatológicas excepcionales, caracterizadas por la saturación de agua en el suelo y la elevada frecuencia de vientos fuertes sucedidos en las últimas semanas.

En este contexto, se han perdido 54 ejemplares en la ciudad de Huesca en lo que va de año: 46 han llegado a volcar y 8 se han detectado antes de que sucediera la caída. De los árboles que han volcado, dos lo han hecho en el Parque Miguel Servet; y de los apeos controlados, dos corresponden también a este parque.

El sistema suelo-raíz se encuentra alterado a causa de la saturación de agua en el terreno. El documento señala que son las coníferas, las especies que tienen hoja en esta época del año, las que han llegado al límite de su sujeción. Las copas mojadas pueden llegar a duplicar su peso, suponiendo en algunos casos toneladas y, además, al estar llenas de hoja, ofrecen mayor resistencia al viento.

Tras analizar la caída de un pino en la entrada principal del parque -que contaba con un gran desarrollo radicular y un buen sistema de anclaje en circunstancias normales-- se constató que el vuelco se produjo en un día sin alerta y con una racha inferior a los niveles establecidos.

REBAJAR EL NIVEL DE ALERTA DE VIENTO

Como primera medida, junto con Protección Civil, se ha acordado rebajar el nivel de viento para alerta a 50 kilómetros por hora mientras los suelos continúen anegados de agua.

El Plan de Gestión del Pinar Viejo contempla la gestión del riesgo mediante cierres parciales en las zonas de mayor riesgo, como el pinar, así como la colocación de cierres y señalética en las puertas del parque para posibilitar cierres completos cuando sea necesario.

El cierre del pinar responde a una actuación sobre la diana, disminuyendo al máximo el tránsito peatonal en el pinar, dado que las circunstancias que han aumentado la probabilidad de fallo son climáticas y ambientales y no se puede actuar sobre ellas. El pinar permanecerá cerrado al público general hasta nuevo aviso, permitiéndose el acceso controlado a los trabajadores del parque, a los servicios municipales y a los trabajadores de la obra.

Por otro lado, y de manera independiente a este cierre parcial, este jueves, 19 de febrero, a las 08.00 horas se procederá al cierre completo del parque con motivo del aviso amarillo por viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la ciudad de Huesca.