El Ayuntamiento recibe al Real Zaragoza con el reto de volver a subir: "Más que nunca toca estar juntos"

El Ayuntamiento destaca el apoyo de una afición que ya supera los 22.000 abonados y reivindica la unión entre club, ciudad e instituciones para afrontar una temporada marcada por el objetivo del ascenso - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido este viernes, 21 de agosto, a la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Real Zaragoza con motivo del inicio de una nueva temporada en la que el conjunto aragonés afronta el reto de regresar al fútbol profesional, después del dramático descenso a Primera RFEF. El acto, celebrado en el Salón de Recepciones del Consistorio, ha servido para trasladar el apoyo de la ciudad al club y apelar a la unidad entre equipo, afición e instituciones ante una campaña que se presenta como especialmente exigente.

El alcalde accidental de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha sido el encargado de recibir a la expedición zaragocista junto al concejal de Deportes, Félix Brocate. En representación del club ha intervenido el consejero del Real Zaragoza, Bobby Aitkenhead, quien ha agradecido la acogida y ha destacado el compromiso de la entidad con la ciudad y con el objetivo de devolver al equipo "a donde merece estar".

Mendoza ha subrayado que esta recepción es ya una tradición con la que el Ayuntamiento da la bienvenida al equipo antes del comienzo de la Liga, aunque ha reconocido que la situación actual convierte el encuentro en algo más que un acto protocolario. "No es una temporada más", ha señalado, antes de poner el foco en "la magnitud del reto" que afronta el Real Zaragoza.

El alcalde accidental ha considerado que la adversidad es también una oportunidad para demostrar la fortaleza de una institución con una profunda vinculación con la ciudad. En este sentido, ha recordado que el Real Zaragoza forma parte "inseparable" de la historia de Zaragoza y de varias generaciones de zaragocistas que han compartido su afición entre padres, hijos y nietos.

"Si algo ha demostrado el Real Zaragoza a lo largo de su historia es la incansable capacidad que tiene para levantarse de los momentos difíciles", ha afirmado Mendoza, quien ha estimado especialmente apropiado el lema escogido por el club para esta temporada, 'Ahora más que nunca'. Una expresión que, a su juicio, resume la necesidad de mantener unidos al equipo y a su afición.

MÁS DE 22.000 ZARAGOCISTAS YA HAN RENOVADO SU APOYO

El alcalde accidental ha destacado además el respaldo que está recibiendo el equipo por parte de sus seguidores. Según ha revelado, más de 22.000 zaragocistas ya han confirmado su abono para esta temporada, una cifra que ha presentado como una muestra de fidelidad especialmente significativa en un momento complicado para la entidad.

"Ser del Real Zaragoza no depende de una clasificación ni de una categoría", ha defendido Mendoza, que ha apelado a que el conjunto aragonés pueda sentir durante toda la temporada el respaldo de una afición que, ha recordado, permanece al lado del equipo tanto en los momentos de éxito como cuando las circunstancias son adversas.

En este contexto, el representante municipal ha asegurado que el Real Zaragoza "tiene a la ciudad de su lado" y ha situado al Ayuntamiento, al Gobierno de Aragón y al propio club como protagonistas de una colaboración que ya está permitiendo avanzar en uno de los principales proyectos deportivos de la ciudad: la nueva Romareda.

Mendoza ha incidido en que el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón han trabajado junto al Real Zaragoza para hacer posible que el equipo dispute sus partidos en Zaragoza mientras avanzan las obras del nuevo estadio. Durante este periodo, el conjunto blanquillo juega en el Ibercaja Estadio, mientras continúa la construcción de lo que será la nueva casa del zaragocismo.

A su juicio, el desarrollo del nuevo estadio demuestra que "cuando tenemos un objetivo común y trabajamos unidos" es posible sacar adelante proyectos que durante décadas parecían difíciles de materializar. El alcalde accidental ha defendido que esta nueva temporada debe contemplarse también como una oportunidad para iniciar una nueva etapa y recuperar progresivamente la ilusión.

AITKENHEAD: "VAMOS A IR SEMBRANDO POSITIVISMO Y MUCHO TRABAJO"

Por su parte, el consejero del Real Zaragoza, Bobby Aitkenhead, ha trasladado el agradecimiento del club por la recepción y por el respaldo recibido desde la ciudad. "Estamos realmente profundamente agradecidos y comprometidos con el club, con la comunidad y con la causa de subir al club a donde merece estar", ha afirmado.

Aitkenhead ha situado a los zaragozanos como una pieza fundamental de la identidad del Real Zaragoza. "El club realmente es su gente, realmente es la gente de Zaragoza, todos los zaragozanos", ha dicho, al tiempo que ha explicado que desde su llegada ha podido comprobar de primera mano la vinculación existente entre el equipo y la ciudadanía.

El consejero ha recordado especialmente algunos de los momentos vividos durante los últimos días, como el contacto con abonados que llevan más de 50 años siguiendo al Real Zaragoza o la visita a la Basílica del Pilar. "Realmente ha sido algo único y especial", ha calificado sobre esta experiencia.

Aitkenhead ha defendido que el proyecto del club busca crecer no únicamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde la construcción de una cultura de club que permita implicar a las nuevas generaciones. En este sentido, ha puesto el acento en el trabajo con los más jóvenes y en la necesidad de construir un proyecto de largo plazo.

"Vamos sembrando positivismo y mucho trabajo en todas las esquinas del club", ha resumido. El objetivo, ha explicado, es "llevar al club donde merece estar y pueda permanecer ahí por muchos años", para construir una entidad de la que todos los aragoneses puedan sentirse identificados.

PIDE A LOS JUGADORES QUE SEAN CONSCIENTES DE LO QUE REPRESENTAN

Mendoza también se ha dirigido directamente a los futbolistas durante su intervención para recordarles el significado de vestir la camiseta del Real Zaragoza. "Lleváis la ilusión de toda una ciudad", les ha trasladado, antes de remarcar que no portan únicamente un escudo, sino también las expectativas de generaciones de seguidores.

El alcalde accidental ha asegurado que el Ibercaja Estadio será durante la temporada el punto de encuentro de una afición que espera acompañar al equipo en el camino hacia el regreso al fútbol profesional. "Estoy convencido de que el Ibercaja Estadio va a empujar y os va a acompañar durante toda la temporada", ha señalado.

Asimismo, ha considerado que el curso que ahora comienza debe servir para "reconstruir partido a partido" una relación entre equipo y afición que permita volver a disfrutar y sentirse orgullosos del Real Zaragoza. "Hay motivos para afrontar este reto con ambición, con confianza, pero sobre todo con mucha ilusión", ha apuntado.

El alcalde accidental ha expresado su deseo de que dentro de unos meses la actual situación pueda contemplarse como "solamente un capítulo difícil en la gran historia" del club y que el Real Zaragoza haya conseguido el ascenso a Segunda División, categoría en la que la ciudad quiere volver a ver al equipo.

La recepción ha concluido con un mensaje compartido de apoyo al conjunto aragonés y con el tradicional grito de "Aúpa el Real Zaragoza". A las puertas de una temporada decisiva, Ayuntamiento y club han reivindicado así la necesidad de mantener la unión entre la institución, los jugadores y una afición que vuelve a acompañar al equipo con la expectativa de iniciar el camino de regreso al fútbol profesional.