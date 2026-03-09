El Ayuntamiento reconocerá a Vega Gimeno y Kase.O como embajadores de 'Zaragoza, Ciudad del Baloncesto'

El Ayuntamiento de Zaragoza reconocerá a Vega Gimeno y Kase.O --en la imagen-- como embajadores de 'Zaragoza, Ciudad del Baloncesto' - MIGUEL GRACIA

El Ayuntamiento de Zaragoza concederá el galardón de Embajador y Embajadora de 'Zaragoza, Ciudad del Baloncesto' a la exjugadora Vega Gimeno y al rapero Kase.O. Ambos recibirán esta distinción más adelante, en un acto de homenaje organizado por el Consistorio.

Este reconocimiento, creado hace dos años, tiene como objetivo ligar la marca de la ciudad a los valores de un deporte con tanto arraigo histórico en la capital aragonesa. En anteriores ediciones ha sido concedido a Zagorka Zeravica, Juan Antonio San Epifanio 'Epi', Karina Rodríguez y Juan Antonio Corbalán.

Vega Gimeno ha militado en clubes zaragozanos durante dos etapas de su carrera: en Mann Filter entre 2017 y 2020 y en Casademont Zaragoza entre 2021 y 2024, donde dejó una huella imborrable como capitana. Con el equipo rojillo levantó la Copa de la Reina de 2023 y tuvo un rol muy relevante en el crecimiento del proyecto y su consolidación entre los mejores equipos de Europa. Tras su retirada del baloncesto 5x5, Gimeno sigue visitando con frecuencia la capital aragonesa y es fiel seguidora del club.

Es internacional absoluta con la selección española de 3x3, con la que ha sido campeona y subcampeona de Europa, así como subcampeona olímpica en los Juegos de París 2024.

CANTANTE

Como rapero de renombre internacional, Javier Ibarra --conocido artísticamente como Kase.O-- ha contribuido durante años a la proyección del baloncesto zaragozano, con el que tiene una conexión especial como aficionado y seguidor del equipo de su ciudad.

En sus canciones son habituales las referencias y metáforas relacionadas con este deporte, que él mismo ha practicado en su juventud.

Es habitual su asistencia al Pabellón Príncipe Felipe para apoyar a los equipos masculino y femenino del Casademont, cuyos éxitos también difunde frecuentemente en sus redes sociales. Ha participado además en diversos actos del club, como la presentación de equipaciones o vídeos promocionales.

HERMANAMIENTO CON MILÁN

Por último, Zaragoza Deporte ha aprobado el inicio de las gestiones para establecer un hermanamiento entre Zaragoza y Milán como ciudades de baloncesto, el primero de estas características que impulsa la capital aragonesa. El acuerdo se oficializará más adelante en un acto al que será invitada una delegación del municipio italiano.

La elección de este hermanamiento viene dada por la circunstancia de que el primer partido oficial de competición europea disputado en Zaragoza fue entre el Helios Skol y el Cinzano de Milán, en la eliminatoria previa de la Copa Korac de 1977.

En aquella temporada, el Helios Skol militaba en Segunda División, pero fue invitado a disputar esta competición, convirtiéndose en el primer equipo español que lo hacía sin estar en la máxima categoría de su país.