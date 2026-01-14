El Ayuntamiento rehabilitará un edificio de la calle Pignatelli para hacer 10 viviendas de alquiler asequible

1042544.1.260.149.20260114144725 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el edificio que se recuperará para construir 10 viviendas de alquiler asequible - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza recuperará el edificio de la calle Pignatelli, número 43 para construir 10 viviendas de alquiler asequible y que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros de fondos propios. La rehabilitación podría comenzar a mitad de año, una vez que el proyecto pase por la comisión provincial de patrimonio y podrían estar a disposición de los vecinos en la segunda mitad de 2027.

Este inmueble data de 1881, está catalogado, fue abandonado en su día, luego ocupado y se tuvo que expropiar a la SAREB, después de un incendio en 2023, por importe superior a los 428.000 euros para devolverlos a los zaragozanos y en Zamoray-Pignatelli, que es una de las zonas del Casco Histórico sobre la que se actúa en su regeneración mediante distintas actuaciones, como otro edificio de esta misma calle que estará terminado este verano.

Al estar catalogado de interés ambiental la rehabilitación tendrá que mantener los elementos protegidos como son la fachada y la barandilla del hueco de la escalera, ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Se construirán diez viviendas "modernas", ha expresado Chueca, que podrán alojar a unas 32 personas, con la cocina integrada en el salón, espacios comunes con eficiencia energética y cumplirán con todos los requerimientos de eficiencia sostenible y también de seguridad, contra incendios y accesibilidad.

En la planta baja habrá tanto una vivienda como un local con una capacidad de uso vecinal con capacidad de hasta 99 personas. A ello se suman tres plantas de alzado y una planta bajo cubierta, que albergará parte de una vivienda desarrollada en dúplex con la planta tercera. Se ubicarán también los cuartos de instalaciones necesarios para el correcto funcionamiento del edificio.

TIPOLOGÍA

Se tendrá que sustituir de forma integral la tabiquería, todas las instalaciones, el revestimiento contra las humedades y los xilófagos para evitar que pueda tener cualquier problema de deterioro y que cuente con todas las garantías como si fuese un edificio de nueva construcción.

De las 10 viviendas de alquiler, 3 serán de un dormitorio y las 7 restantes de dos dormitorios, con unas dimensiones de entre 40 y 70 metros cuadrados.

En la planta primera y segunda habrá tres viviendas, dos de ellas con fachada a calle y una a patio. De las dos viviendas con fachada a calle, una cuenta con un dormitorio y un aseo, y la otra con dos dormitorios dobles y dos aseos. La vivienda con fachada a patio interior cuenta con un dormitorio individual, uno doble y un aseo.

En la planta tercera se mantienen las dos viviendas de dos dormitorios con la misma configuración, pero se sustituye la vivienda de un dormitorio por una de dos dormitorios que se desarrolla en dúplex con una zona de planta bajocubierta. En cuanto a la vivienda de planta baja constará de sala de estar o comedor con cocina, además de aseo y dormitorio.

El edificio conservará la escalera original, en cuyo hueco interior se incluyó ya en la rehabilitación anterior un ascensor, que se sustituirá por uno nuevo. Además, por estar enclavado en una calle peatonal y por su configuración geométrica y estructural, no es posible realizar un garaje para automóviles.

PLAN DE VIVIENDA

Estas diez nuevas viviendas se suman a otras 125 viviendas que se han impulsado para regenerar la zona de Pignatelli-Zamoray y en total se ha invertido en el distrito 29,1 millones de euros desde que el Partido Popular está en el Gobierno de Zaragoza.

Ha recordado que en la pasada campaña de las elecciones municipales, como candidata del PP prometió que impulsaría con decisión la vivienda pública para que tanto los zaragozanos como otras personas que quieran venir a vivir a la ciudad puedan tener precios de alquiler asequible y especialmente los jóvenes.

"La realidad es que llevamos impulsadas 2.303 viviendas en 16 barrios con esfuerzo exclusivamente del Ayuntamiento de Zaragoza y la colaboración del Gobierno de Aragón. No hemos contado con la colaboración del Gobierno de España, más allá de transferir los fondos europeos propios que pone Europa", ha resumido.

Del total, 384 han contado con fondos europeos y se localizan en los distritos de Las Fuentes, San José, Arrabal y Valdefierro. Hay 1.647, hasta la fecha, en el Plan Más Vivienda, en colaboración con el Gobierno de Aragón en el Actur, Valdespartera, Miralbueno, Rosales del Canal, El Picarral y avenida Cataluña; y otras 129 impulsadas con fondos propios del Ayuntamiento desde Zaragoza Vivienda, en Torrero, en la calle Miguel Servet, El Arrabal, Oliver y las otras 125 de Pignatelli-Zamoray.

"Nunca antes un Gobierno de la ciudad puso tantos medios, tantos recursos y tanto trabajo para ayudar a solucionar una de las principales preocupaciones de los zaragozanos, para poder realmente ocuparse y no utilizarlo simplemente como propaganda partidista en momento electoral, sino realmente poder solucionar lo que preocupa a los vecinos", ha subrayado.

A esas 2.303 viviendas hay que sumas las 1.000 que se han desbloqueado en Arcosur, de la mano del Gobierno de Aragón, los promotores y los tenedores del suelo.

COMPROMISO

Asimismo, se ha referido a los más de 30 millones de euros destinado a rehabilitación de vivienda para que las personas mayores o más vulnerables puedan tener una vivienda "más digna, más accesible con ascensor, con plato de ducha y con eficiencia energética para la climatización".

Esos 30 millones de euros han permitido ayudar a más de 5.500 familias, de los que 14 millones de euros son de fondos propios del Ayuntamiento de Zaragoza, otros 14 millones proceden de la canalización de los fondos europeos y 2 millones de euros con fondos innovadores.

Esta inversión en rehabilitación de vivienda tiene un efecto multiplicador en la economía, porque a los 30 millones de dinero público se añade la aportación de los propietarios y se genera un impacto económico con un efecto multiplicador de 2,5 sobre los 30 millones, lo que significa que se han movido 74 millones de euros en rehabilitación de vivienda.

Además, la rehabilitación de vivienda la hacen autónomos, pymes, empresas y gremios locales de Zaragoza y, por lo tanto, "ayudan a mejorar no solamente el problema de la vivienda, sino también a mover la economía local de la ciudad en todos esos autónomos y gremios", ha descrito.

Chueca ha destacado que también se ha dado un "fuerte impulso" desde el área de Urbanismo para "desbloquear vacíos y cicatrices urbanísticas" y poner suelos a disposición para construir 1.100 nuevas viviendas como las 850 en Aceralia o las del antiguo colegio Jesús y María.

"Todo ello revela que el Gobierno de Zaragoza, está impulsando la mayor política de vivienda que ha tenido nunca la ciudad porque si la vivienda es un problema de todos los españoles y por lo tanto de los zaragozanos, quiero poner soluciones y quiero ayudar y contribuir de forma eficaz, no propagandística, a que realmente se solucione y se consiga aminorar el problema y poder encontrar soluciones".

AYUDAS A LA PINTURA

Chueca ha avanzado que quiere impulsar ayudas a la pintura de las fachadas para facilitar también esa conservación en zonas especialmente degradadas como Pignatelli-Zamoray.

Por otro lado, ha cifrado en un 85 por ciento la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza en la zona del Casco Histórico y cuando concluya se abordará en otras zonas degradadas de la ciudad que necesitan de estas inspecciones.