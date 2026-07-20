El Ayuntamiento repartirá más de 37.000 gafas homologadas para que los turolenses disfruten con seguridad del eclipse

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto al presidene de la DPT, Joaquín Juste. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, han comprobado este lunes la calidad de las gafas homologadas que se repartirán entre los vecinos de la capital y los barrios rurales para la observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. Ambos responsables institucionales han podido verificar en esta mañana muy soleada que las gafas cumplen con todos los requisitos de seguridad y han destacado la importancia de que los ciudadanos utilicen exclusivamente este tipo de protección homologada para contemplar el eclipse con todas las garantías.

El Ayuntamiento de Teruel va a repartir en los próximos días a todos los vecinos de la capital y barrios rurales censados gafas especiales para poder observar con seguridad el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. El reparto de estas gafas, algo más de 37.000 comenzará dentro de poco.

Las gafas han sido adquiridas por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento se va a encargar de buzonearlas entre los vecinos de Teruel. Estas gafas cumplen con los estándares de seguridad y normativas internacionales vigentes. Cuentan con la correspondiente Declaración UE de Conformidad, y están correctamente certificadas en el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425, el marcaje CE y la evaluación de la conformidad por parte de un Organismo Notificado Europeo, cumpliendo rigurosamente con la norma específica EN ISO 12312-2:2015.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha animado a todos los turolenses a disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto, pero ha insistido en que hacerlo con seguridad debe ser la prioridad. En este sentido, ha recordado que seguir las indicaciones de los especialistas resulta fundamental para contemplar este fenómeno excepcional sin poner en riesgo la salud visual.

Por ello, ha destacado la importancia de utilizar gafas homologadas para la observación solar, como la que va a repartir el Ayuntamiento, ya que son el único sistema que permite mirar al Sol con las garantías necesarias y evitar lesiones irreversibles en los ojos.