El Ayuntamiento simplifica el trámite del Cheque Familia que se podrá solicitar desde el 17 de diciembre

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El plazo para beneficiar a las familias de Zaragoza con niños entre 0 y 3 años, que entren o sigan en guarderías privadas, se pone en marcha por cuarto ejercicio consecutivo. A través del Cheque Familia, los niños escolarizados podrán pedir una ayuda entre 700 y 1.000 euros desde este próximo miércoles, 17 de diciembre, tal y como ha anunciado la alcaldesa Natalia Chueca en una guardería de la capital.

Chueca ha indicado que "el próximo miércoles 17 de diciembre se abrirán estas ayudas para que todas las familias, que no hayan podido tener una plaza en las catorce escuelas infantiles municipales, puedan también tener una ayuda por parte del Ayuntamiento".

Se trata de una medida que "lo que impulsa sobre todo es la conciliación familiar en los primeros años de los niños hasta que entran al colegio para que puedan tener acceso desde pequeños, y las mamás y los papás puedan aligerar su carga y poder trabajar y facilitar esa conciliación familiar".

La alcaldesa ha recordado que "lo puso en marcha el Gobierno del Partido Popular hace ya tres años y hemos dedicado más de 4 millones de euros para las familias con hijos pequeños. Más de 4.000 familias zaragozanas se han beneficiado de esta ayuda y este año volvemos a abrir el plazo de solicitud, dedicando 1.300.000 euros".

Ha apostillado que "desde que se introdujo esta ayuda ha tenido una grandísima acogida por parte de las familias, una excelente valoración y además se ha trabajado desde el Patronato de Educación para mejorarlas cada año y facilitar que todos los que lo solicitan puedan tener una resolución más rápida".

Por ello, "como novedad de este año, lo que estamos haciendo es llevarlo a cabo a través de un proceso simplificado, un proceso mucho más sencillo en todos los trámites y además utilizando inteligencia artificial, que nos va a permitir subsanar los errores más rápido y, sobre todo evitarlos porque se va a reducir la burocracia para que así las familias puedan tener una respuesta más ágil y más rápida".

Esta nueva edición mantendrá el plazo de solicitud vigente hasta el 17 de febrero. Para facilitar la tramitación, el Ayuntamiento de Zaragoza se hará cargo de consultar buena parte de los datos personales que se requieren para la consecución de esta ayuda, por lo que, es fundamental rellenar el consentimiento para que se pueda comprobar la información. Este año pueden solicitar esta ayuda las familias con niños nacidos en 2022, 2023 y 2024.

En concreto, se tendrán que adjuntar tres documentos: el certificado de la guardería con los importes abonados, que facilitan los propios centros; el certificado de titularidad de la cuenta en la que se abonará el pago y un documento firmado por el progenitor que se autorice la consulta por parte del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, organismo encargado de la gestión del Cheque, de datos como el padrón, la renta, el DNI y la comprobación de que la familia está al corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda.

Durante los últimos meses, el Consistorio zaragozano ha estado trabajando para hacer efectiva esta medida que, cuando tenga el consentimiento, va a agilizar sensiblemente la tramitación y el pago posterior de estas ayudas y evitar en muchos casos la subsanación de errores. Además, se realizará todo a través de la web, de manera telemática, sin necesidad de imprimir y firmar documentos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha incidido en la importancia de esta ayuda dentro de la estrategia de apoyo a las familias: "Queremos ponérselo fácil porque sabemos que su tiempo es muy valioso, es prioritario evitar demoras en la tramitación y que los pagos se realicen rápidamente. El Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo y, también tenemos como aliado a la inteligencia artificial, que se va a utilizar para las resoluciones. Estamos al lado de quienes sostienen nuestra ciudad, trabajando y sacando a sus hijos adelante, porque las familias medias también merecen una atención y una mano tendida de las instituciones".

En la última edición, 2.260 familias con niños de 0 a 3 años solicitaron esta ayuda que ha contado con 1.300.000 euros de fondos municipales. Finalmente, 1.401 solicitudes cumplieron los requisitos estipulados para obtener las ayudas de 700 o 1.00 euros en función de la renta familiar.

Esta es la cuarta ocasión en la que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece esta subvención para quienes no tienen posibilidad de disponer de una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales.

Contando desde la primera edición piloto en 2022, el consistorio ha destinado, con el incremento de este año, más de 4.000.000 de euros a este cometido. Con ellos, se habrán visto beneficiadas 4.000 familias