El Ayuntamiento de Teruel destaca la gran afluencia de público, el buen tiempo y la diversión de La Vaquilla 2026

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha realizado el balance de la Vaquilla del Ángel 2026 junto a los concejales de Fiestas, Eduardo Suárez, de Limpieza, Jesús Artigot y de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha realizado el balance de la Vaquilla del Ángel 2026 junto a los concejales de Fiestas, Eduardo Suárez, de Limpieza, Jesús Artigot y de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado. Ha calificado esta edición como un éxito rotundo, tanto por la elevada participación en todos los actos, como por el "normal" desarrollo de un evento festivo que "ha estado marcadas por el calor, la diversión y una afluencia masiva de turolenses y visitantes".

Buj ha señalado que la ciudad ha vivido unos días "llenos de gente y de actividades con una extraordinaria respuesta del público", desde el inicio de las ferias el pasado 3 de julio hasta la conclusión de la Vaquilla. "Hacemos un balance muy positivo de esta edición", ha afirmado.

La alcaldesa ha querido elogiar el trabajo previo realizado durante todo el año por los servicios municipales y por Interpeñas para facilitar el montaje de las peñas. Según ha explicado, cada edición resulta más ágil gracias a la coordinación existente y a la planificación desarrollada conjuntamente.

En esta ocasión se han instalado 21 peñas en la calle y únicamente se ha registrado una incidencia puntual relacionada con el apoyo de una de ellas. "Es un hecho anecdótico que demuestra el éxito del conjunto del operativo", ha reiterado.

Una fiesta segura Emma Buj también ha incidido en que Teruel continúa siendo una ciudad segura durante la celebración de La Vaquilla. La alcaldesa ha reconocido que una concentración tan elevada de personas siempre conlleva incidencias, especialmente durante la noche del sábado, cuando se produce la mayor afluencia de público. No obstante, ha subrayado que los hechos registrados no revistieron gravedad.

"Hubo algunas detenciones y algunas peleas, pero salvo un hecho muy puntual que obligó a atender a una persona, la fiesta ha transcurrido con total normalidad", ha explicado, insistiendo en que La Vaquilla sigue siendo "una de las fiestas más seguras de España" por la escasa entidad de los incidentes registrados.

DATOS

Respecto a los datos del Punto Violeta y a las actuaciones policiales, la alcaldesa ha indicado que serán facilitados por los organismos competentes una vez estén completamente recopilados.

Uno de los indicadores que, según el Ayuntamiento, refleja la elevada participación alcanzada te la Vaquilla es el volumen de residuos recogidos.

Emma Buj ha avanzado que la cifra superará las 100 toneladas de basura, frente a las 90 toneladas contabilizadas el pasado año. "Que se hayan recogido más de cien toneladas significa que ha venido muchísima gente y también que nuestros servicios han funcionado", ha indicado.

Ha reconocido que el momento más complejo para los equipos de limpieza continúa siendo la mañana del domingo, ya que las peñas finalizan su actividad musical a las siete de la mañana, muchas no quedan completamente desalojadas hasta alrededor de las ocho y, apenas tres horas después, ya comienzan nuevas actividades como los hinchables o la programación infantil.

Esta circunstancia reduce considerablemente el margen disponible para limpiar esos espacios. Por ese motivo, el Ayuntamiento trabajará junto a Interpeñas para reorganizar los tiempos y buscar soluciones que permitan mejorar ese operativo sin que necesariamente impliquen un mayor coste económico.

Además, el dispositivo extraordinario de limpieza permanecerá activo durante toda la semana con el objetivo de devolver la ciudad a la normalidad lo antes posible.

NOVEDADES CON BUENA ACOGIDA

Buj también ha tildado de "muy positivas" algunas de las novedades incorporadas este año. Entre ellas destacan la instalación de una calle con sombra en la calle Amantes, que ha tenido una excelente aceptación por parte del público, y los nuevos baños públicos atendidos por personal y con servicio permanente de limpieza, instalados junto a la Ronda.

Emma Buj ha anunciado que ambas iniciativas podrían extenderse en próximas ediciones a otros puntos del centro histórico.

Asimismo, el Consistorio estudiará la incorporación de nuevos elementos de animación en espacios como la Plaza de Toros durante la tradicional merienda.

"Queremos seguir mejorando los montajes de las peñas, la limpieza, los servicios y la diversión. La Vaquilla no tiene límites, pero queremos que siga creciendo con calidad. No buscamos únicamente más cantidad de asistentes, sino ofrecer cada vez una mejor experiencia", ha afirmado.

AMBIENTE Y EMOCIÓN

El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, ha mostrado la satisfacción del área municipal por el desarrollo de las celebraciones. "Estamos muy orgullosos de cómo ha transcurrido esta Vaquilla", ha señalado.

Suárez ha recordado que ya desde el concierto inaugural del día 3 se pudo comprobar el enorme interés existente por el inicio de las fiestas, con una asistencia masiva de público que se mantuvo durante todos los días. "Hemos visto todos los espacios llenos de gente y eso nos produce una enorme satisfacción", ha afirmado.

El concejal también ha destacado el éxito de las pruebas piloto desarrolladas este año, especialmente la zona de sombra y los nuevos baños públicos, iniciativas que el Ayuntamiento estudiará consolidar.

En cuanto a la zona de acampada, ha explicado que alcanzó una ocupación muy elevada, con 2.433 plazas utilizadas y alrededor de 2.000 personas en los momentos de máxima afluencia.

La ampliación de un día adicional de funcionamiento no ha evidenciado una demanda especialmente significativa, aunque sí permitió prestar servicio a unas 200 personas.

Suárez también ha querido recordar algunos de los momentos más emotivos de esta edición, protagonizados por la Peña La Unión. Durante la colocación del pañuelo al Torico, un matrimonio celebró su amor desde lo alto de la columna y, durante la retirada del pañuelo, el presidente de la peña pidió matrimonio a su pareja.

El concejal ha agradecido igualmente el trabajo realizado por Interpeñas y por las directivas de las peñas, así como la incorporación de una nueva peña, el Remojón, cuya acogida considera muy positiva.

También ha elogiado la iniciativa impulsada por varias peñas para clasificar los residuos tras las comidas mediante la separación de materia orgánica, envases y cartón, una experiencia piloto cuyos resultados se conocerán próximamente.

LIMPIEZA REFORZADA HASTA EL VIERNES

Por su parte, el concejal de Limpieza, Jesús Artigot, ha realizado un balance positivo del dispositivo municipal. Ha explicado que durante la madrugada del viernes al sábado se recogieron 12 toneladas de residuos; entre el sábado y el domingo la cifra alcanzó entre 55 y 60 toneladas; y durante la noche del domingo al lunes se retiraron otras 30 toneladas, muchas de ellas procedentes de la Plaza de Toros tras la celebración de la Merienda. A estas cantidades todavía habrá que añadir los residuos retirados durante la jornada de este martes.

Artigot ha reconocido que la coordinación de la limpieza del domingo requiere una reorganización junto a las peñas para facilitar el acceso de los equipos municipales en un intervalo de tiempo muy reducido.

El concejal también ha anunciado que, como novedad este año, el dispositivo extraordinario contratado con FCC permanecerá operativo hasta el próximo viernes, dos días más que el año pasado.

Este operativo contará con camiones de baldeo de distintos tamaños, barredoras y personal específico para actuar en el centro histórico, mientras que las brigadas municipales asumirán la limpieza de los barrios y zonas periféricas.

El objetivo, según ha explicado, es que toda la ciudad recupere su estado habitual antes del próximo fin de semana.