El Ayuntamiento de Teruel entrega 79 carnés a cuidadores de colonias felinas y refuerza la gestión de los gatos urbanos

El método CER ha permitido esterilizar 545 gatos en la última campaña y el Consistorio recuerda que la ley obliga a identificar con microchip y esterilizar a los gatos con propietario antes de los seis meses - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha entregado este martes 79 carnés acreditativos a las personas autorizadas para colaborar en la gestión de las colonias felinas de la ciudad y de los barrios pedáneos, reforzando así el Plan de Gestión de Colonias Urbanas Felinas que desarrolla el Consistorio. Los permisos, con una vigencia de dos años, reconocen la labor de los voluntarios que participan en el control de las 57 colonias existentes mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

El acto ha estado presidido por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, acompañada por el concejal de Sanidad y Protección Animal, Julio Esteban, y por la representante de Proyecto Gato en Teruel, Rosa María Antón, junto a numerosas personas que colaboran en el cuidado de estos animales.

Durante su intervención, Buj ha destacado que Teruel fue pionera en la gestión de las colonias felinas antes incluso de la aprobación de la normativa estatal que obliga a los municipios a implantar este tipo de programas. Asimismo, ha agradecido el compromiso de los voluntarios, cuya labor ha calificado de "impagable", y ha señalado que el Ayuntamiento trabaja para compatibilizar el bienestar animal con los intereses del conjunto de la ciudadanía.

MÁS VOLUNTARIOS Y 545 GATOS ESTERILIZADOS

Por su parte, Julio Esteban ha explicado que la renovación de los permisos supone un incremento del número de personas acreditadas, al pasar de los 62 carnés entregados hace dos años a los 79 actuales. Además, ha recordado que el municipio cuenta en estos momentos con 57 colonias felinas controladas.

El concejal ha destacado que el método CER, considerado por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales como el sistema más eficaz para el control poblacional de los gatos comunitarios, ha permitido esterilizar 545 felinos durante la última campaña. Una cifra que ha calificado de "extraordinaria" y que atribuye al trabajo conjunto desarrollado entre el Ayuntamiento y las personas voluntarias.

Esteban también ha aprovechado el acto para recordar las obligaciones que la legislación impone a los propietarios de gatos, entre ellas la identificación mediante microchip, la esterilización antes de los seis meses de edad, la atención veterinaria y el control para evitar que los animales deambulen libremente por la vía pública.

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

El responsable municipal de Sanidad y Protección Animal ha advertido de que el incumplimiento de estas obligaciones dificulta el control de las colonias felinas y reduce la eficacia de los programas municipales, por lo que ha anunciado nuevas campañas informativas dirigidas a concienciar a los propietarios y la progresiva incorporación de los barrios pedáneos al proyecto.

En representación de los cuidadores, Rosa María Antón ha agradecido el reconocimiento institucional que supone la entrega de los nuevos carnés y ha destacado que los voluntarios desarrollan esta labor "en cuerpo y alma". Asimismo, ha reclamado la incorporación de más colaboradores para que cada colonia pueda contar, al menos, con dos cuidadores que garanticen la atención de los animales durante vacaciones, enfermedades u otras circunstancias personales.

La alcaldesa ha cerrado el acto reiterando el agradecimiento del Ayuntamiento a todas las personas que participan de forma altruista en la gestión de las colonias felinas, una labor que ha considerado fundamental para garantizar el bienestar animal y favorecer una convivencia responsable en la ciudad.