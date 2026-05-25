El Ayuntamiento de Teruel oferta más de 2.600 plazas en actividades deportivas municipales para la temporada 2026-2027

El plazo de inscripción ya está abierto y se prolongará hasta el 13 de junio con una oferta reforzada para niños, adultos y mayores y nuevas posibilidades gracias a la próxima apertura de piscina climatizada de Los Planos - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado el nuevo programa de actividades del Servicio Municipal de Deportes para la temporada 2026-2027, una campaña que incrementa su oferta y alcanzará las 2.604 plazas, 104 más que el pasado año. La programación incluye propuestas para todas las edades y refuerza especialmente las actividades acuáticas gracias a la próxima apertura de la nueva piscina climatizada de Los Planos.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una oferta distribuida entre 1.119 plazas infantiles y 1.485 destinadas a personas adultas, con un amplio abanico de disciplinas deportivas y programas adaptados a diferentes perfiles y niveles físicos.

El concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha explicado que el plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá activo hasta el próximo 13 de junio a través de la plataforma digital del Servicio Municipal de Deportes. Además, las personas mayores de 65 años podrán realizar el trámite de forma presencial entre el 1 y el 5 de junio en las oficinas situadas en la piscina climatizada.

Artigot ha destacado la apuesta del consistorio por facilitar el acceso al deporte a toda la ciudadanía y ha recordado que aquellas personas que todavía no dispongan de usuario y contraseña podrán solicitarlos mediante correo electrónico aportando sus datos personales.

El edil ha subrayado el incremento de plazas respecto al ejercicio anterior y el esfuerzo realizado para ampliar la variedad de actividades disponibles durante toda la temporada.

MÁS ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y NUEVAS PROPUESTAS

Entre las propuestas dirigidas a adultos figuran actividades como mantenimiento físico, entrenamiento funcional, yoga, pilates, stretching, atletismo, pádel, bádminton o programas específicos para mayores de 65 años, entre ellos gerontogimnasia, yoga senior y actividades acuáticas adaptadas.

Precisamente, una de las principales novedades llegará de la mano de la nueva piscina climatizada de Los Planos. Según ha explicado Artigot, esta instalación permitirá reforzar considerablemente la oferta acuática municipal gracias a sus tres vasos diferenciados: una piscina principal de 25 metros y ocho calles, otra de 16 metros y tres calles, y un tercer espacio terapéutico y de chapoteo.

El concejal señalado que esta infraestructura "abre muchas posibilidades" para ampliar programas y mejorar la atención a distintos perfiles de usuarios. Entre las nuevas actividades destaca un programa de acondicionamiento físico acuático dirigido a personas mayores de 65 años con un nivel físico más avanzado.

La programación infantil también volverá a tener un peso importante dentro de la campaña. El Ayuntamiento mantendrá las escuelas deportivas municipales y las actividades desarrolladas junto a clubes y asociaciones de la ciudad.

Los niños y jóvenes podrán participar en disciplinas como pelota a mano, tiro olímpico, fútbol sala, rugby, atletismo, carreras por montaña, escalada, multideporte, pádel o natación infantil adaptada por edades.

NUEVO SISTEMA PARA REPARTIR LAS PLAZAS

El Ayuntamiento incorporará además un nuevo sistema informático de adjudicación de plazas con el objetivo de realizar un reparto más equilibrado en aquellas actividades con mayor demanda.

"Vamos a tratar de que, en la medida de lo posible, a la gente le toque por lo menos una plaza de las solicitadas", ha explicado Artigot, quien ha reconocido que el anterior sistema había generado quejas entre usuarios que quedaban fuera de los cursos más solicitados.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 13 de junio y, en aquellos grupos donde la demanda supere a la oferta, el sorteo de plazas se celebrará el 14 de junio.

Posteriormente, entre el 15 de junio y el 19 de julio, las personas admitidas podrán consultar las plazas adjudicadas y formalizar el pago correspondiente. Las solicitudes que no obtengan plaza pasarán automáticamente a lista de espera para cubrir posibles vacantes o ampliaciones de grupos.

Todas las actividades comenzarán el 1 de octubre y se prolongarán hasta el 31 de mayo, siguiendo el calendario escolar y suspendiéndose durante los periodos no lectivos.

Las personas con necesidades específicas podrán comunicar sus circunstancias al Servicio Municipal de Deportes con el fin de adaptar las actividades y garantizar una práctica deportiva inclusiva y adecuada a cada usuario.