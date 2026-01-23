El Ayuntamiento de Teruel presenta el videomapping 'El Susurro de Los Amantes'

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la presentación de 'El Susurro de Los Amantes'. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel promociona en FITUR con un videomapping la 30 edición de las Bodas de Isabel, que se celebrará en la capital del 19 al 22 de febrero, una edición muy especial dado que este año cumple tres décadas de vida y es la primera edición que se va a celebrar con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un sello de calidad notificado el pasado 23 de diciembre por el Ministerio de Industria y Turismo tras la solicitud presentada por el Ayuntamiento turolense.

El videomapping titulado, 'El Susurro de Los Amantes' ha sido el reclamo en FITUR para dar a conocer la fiesta de Las Bodas de Isabel. La proyección, sobre una superficie de 236 metros cuadrados de pantallas LED, ha sido presentada por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ante la mirada curiosa de los muchas personas que visitaban el stand de Aragón, donde también se encontraba la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el consejero de Turismo, Manuel Blasco.

La alcaldesa ha invitado a los numerosos asistentes que se concentraban en el pabellón de Aragón a conocer en primera persona la historia de los Amantes el próximo mes de febrero. "La historia de amor más bella jamás contada se recrea en un escenario natural como es el centro histórico de Teruel que retrocede al Siglo XIII, y que está ambientado con más de 17.000 turolenses ataviados con trajes medievales", da relatado la alcaldesa, que ha añadido que "pocas fiestas en España cuentan con una implicación ciudadana tan elevada para poner en valor la historia y el patrimonio de la ciudad de Teruel".

Tres décadas de trayectoria han servido para que las Bodas de Isabel hayan alcanzado el reconocimiento internacional, "fruto del esfuerzo colectivo de todos los turolenses sostenido durante años y que la han convertido en una de las celebraciones más relevantes de Aragón con un impacto turístico muy notable", ha reiterado Buj.

La regidora ha continuado diciendo que Las Bodas de Isabel conmemoran la trágica historia de los Amantes de Teruel que el próximo mes de febrero cumplirá 30 ediciones. Se trata de una historia de amor del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que consigue que ciudadanos y visitantes vivan la ciudad inmersa en un ambiente plenamente medieval, festivo y cultural.

VIDEOMAPPING

'El Susurro de Los Amantes', una proyección que relata de una forma singular la historia de Los Amantes de Teruel entrelazada con el rico patrimonio de Teruel, sus edificios mudéjares, sus obras de arte y el valor universal del amor

El videomapping, narrado de forma poética por una voz en off y con una música compuesta para esta ocasión, se ha proyectado en el stand de Aragón, minutos antes del acto del Día de Aragón.

En el espacio de Teruel también se ha expuesto el cartel anunciador de Las Bodas de Isabel de este año 2026, obra de la artista Paula Lorena del Ministro y cuyo título es 'Somos el amor que damos, no el que recibimos'. La imagen está protagonizada por el último beso que Isabel da a Diego y en ella también se hace un guiño a la ciudad con elementos que la representan como por ejemplo la Estrella y las torres mudéjares o incluso el Torico que aparece ataviado con el pañuelo vaquillero.

En esta nueva edición de esta Feria Internacional, Teruel ha estado muy presente en el stand de Aragón promocionando todo su potencial turístico como el Mudéjar, el Modernismo, Dinópolis, patrimonio y naturaleza, Teruel ha aprovechado para promocionarse como uno de los lugares en los que mejor se va a ver el eclipse solar el próximo mes de agosto.

El concejal de Turismo, Eduardo Suárez, ha incidido en la importancia de estar presente en esta Feria de Turismo, "que es de las más importantes del mundo". Suárez ha señalado que "además de presentar el rico potencial turístico que tiene nuestra ciudad, también aprovechamos para hacer buenos contactos".

Durante los últimos días, Suárez y la técnico de Turismo del Ayuntamiento, Remedios Marco, han mantenido distintas reuniones con empresas de tecnología especializadas en desarrollo digitales. Este viernes también han acudido a FITUR el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Cruzado, y la tercera teniente del alcalde, Carmen Romero.