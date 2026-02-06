El Ayuntamiento traslada 1.836 urnas a los 124 colegios electorales de Zaragoza, con un censo de 511.855 votantes

Cabinas sin cajetines en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene todo el operativo municipal preparado para que los vecinos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas de este domingo 8 de febrero y ha trasladado 1.836 urnas y 627 cabinas a los 124 colegios electorales, muchos de ellos equipamientos municipales, como once centros cívicos y dos Juntas de Distrito, además de la Casa Consistorial y el Edificio del Seminario.

Al mismo tiempo, se ha facilitado también material adicional como 90 mesas, 133 sillas, 6 vallas y cinco placas para favorecer el acceso a las personas con movilidad reducida.

La Oficina de Organización del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, que coordina todo el dispositivo, ha realizado este trabajo en las últimas semanas para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada electoral, aportando tanto medios materiales como humanos.

Entre ellos, el consistorio aporta el personal necesario, como 228 empleados que ejercerán de auxiliares de la mesa electoral; personal de mantenimiento y oficiales de los edificios municipales habilitados como colegio electoral; 17 funcionarios que atenderán al público de manera presencial y telefónica en las dependencias de la calle Domingo Miral; y 18 trabajadores con vehículo para atender las urgencias sobrevenidas, como reposición de urnas, papeletas electorales, traslado de mesas o posibles incidencias.

A todos ellos se suman los agentes de la Policía Local, que participan activamente con el dispositivo para garantizar el orden público durante la jornada. Al mismo tiempo, durante los días previos, las brigadas municipales han realizado trabajos de supresión de las barreras arquitectónicas en los colegios electorales que presentaban cierta dificultad de acceso para garantizar al máximo la participación.

Una vez transcurrida la jornada electoral, el mismo equipo realizará el desmontaje y recogida del material.

UN CENSO ELECTORAL DE 511.855 VOTANTES

El Ayuntamiento de Zaragoza ha celebrado el pasado 14 de enero un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales.

Mediante un procedimiento informático, se han elegido 14.688 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de 511.855 residentes en el municipio.

En total, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se ha designado un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

La Oficina de Organización y Servicios Generales se encarga de centralizar y coordinar todo el operativo municipal, además de actuar como enlace con la Junta Electoral de Zona de Zaragoza, a la que se facilita los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento para el desarrollo de los comicios.

También se ocupa de la gestión del censo electoral, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en concreto, de la exposición pública, el envío de las notificaciones, las reclamaciones, la composición de las mesas electorales y el nombramiento del personal de apoyo a los colegios electorales.

Desde el envío de la notificación, el Ayuntamiento ha habilitado un horario de atención en la Oficina situada en la calle Domingo Miral para atender a los miembros de mesa, resolver las posibles dudas y entregar una guía con las instrucciones que deben seguir para el buen funcionamiento de la jornada.

CABINAS

Las cabinas no tendrán los cajetines con las papeletas y sobres de los distintos partidos, sino que solamente tendrán la función de mantener la privacidad del votante.

Mendoza ha explicado que en algún proceso anterior la Junta Electoral decidió que podría ser que las cabinas no fueran como hasta ahora las conocíamos con los diferentes cajetines, sino que "simplemente debería ser era un recinto que pudiera dar privacidad de voto para aquel que lo quisiera utilizar".

EL COLEGIO MÁS GRANDE DE ARAGÓN

El hall del Ayuntamiento de Zaragoza se convertirá este domingo en el colegio electoral más grande de Aragón, donde se instalarán, a partir de este sábado, 14 mesas electorales y al igual que en el resto de colegios electorales en cada mesa habrá una única urna, porque solamente son elecciones autonómicas, a diferencia de comicios anteriores en los que también eran municipales.

Otra novedad de este 8 de febrero es que al ser solo elecciones las Cortes de Aragón las gestiones de coordinación se han hecho con la Administración de la Comunidad Autónoma a diferencia de anteriores convocatorias que era con la Administración General del Estado.

"Todas las primeras veces son complicadas en esto también", ha indicado Mendoza para explicar que el Ayuntamiento de Zaragoza está acostumbrados a que el interlocutor sea la Administración General del Estado, pero "con el Gobierno de Aragón, con las Cortes de Aragón, y con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ha habido, como no puede ser de otra manera, un trabajo cotidiano y eficiente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Mendoza ha elogiado el trabajo de la Oficina de Organización del Ayuntamiento de Zaragoza que "lidera" todo este proceso que lleva muchos meses de trabajo, supone "muchísima responsabilidad" y "hay que darle la enhorabuena, no solo las gracias a los que van a estar ese día o llevan meses trabajando, sino a quien ha liderado todo este proceso, que es la Oficina de Organización de este ayuntamiento".

Mendoza ha precisado que aunque han cambiado algunos interlocutores, "al final la logística es parecida" y en vez de dos urnas en cada mesa, en este caso hay solo una, pero "lo demás es más o menos parecido".

