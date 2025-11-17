El Ayuntamiento de Zaragoza atiende a 829 víctimas de violencia machista, 496 casos nuevos

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido en lo que va de año a 829 mujeres víctimas de violencia machista a las que presta atención social y psicológica para ayudarles a recuperar una vida autónoma y libre de violencias. De ellas, 496 corresponden a casos nuevos que han llegado a la Casa de la Mujer a lo largo de 2025.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa de presentación de la campaña del 25N la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha apuntado también que las denuncias por violencia de género aumentan un 2,69% a nivel nacional, por lo que esta lacra "es algo que no cesa" y el trabajo para combatirla tiene que seguir siendo "intenso".

El Área de Políticas Sociales dirigida por Marian Orós cuenta, además, con una red de alojamiento temporal para estas mujeres y sus hijos, compuesta por la Casa de Acogida, los pisos tutelados, las viviendas de emergencia de alquiler social de las que dispone y los pisos del convenio con Acisjf In Via. En total, se han alojado a un total de 25 mujeres y 17 menores.

Con el objetivo de incentivar la autonomía de las mujeres, el Consistorio zaragozano dispone de una nueva línea de ayudas económicas dirigidas al pago del alquiler o la hipoteca de la vivienda de víctimas de violencia de género y que se han mantenido desde entonces.

La partida presupuestaria de este año ha contado con 160.000 euros y hasta ahora se han recibido 131 solicitudes, ahora en proceso de tramitación. La cuantía de la ayuda, en un pago único, se ha incrementado de 2.500 euros a 3.000 euros.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA O EDUCATIVA

El Servicio de Mujer e Igualdad ofrece a estas mujeres atención social y apoyo psicológico, además de refuerzo educativo tanto a las mujeres como a sus hijos, proporcionándole pautas para un desarrollo socioafectivo adecuado. En total, la Casa de la Mujer ha prestado atención psicológica a 557 mujeres (355 casos nuevos) y 28 menores (24 nuevos).

Según ha explicado Orós, esta atención permite a las mujeres superar el daño psicológico causado por la violencia vivida, al tiempo que se trabaja su autoestima y empoderamiento. La intervención, que también se ofrece a sus hijos, se realiza tanto a nivel individual como grupal.

Además, se ha ofrecido atención educativa a 108 mujeres y 93 menores y, en colaboración con Zaragoza Dinámica, existe también un servicio especializado de orientación laboral para mejorar su autonomía y habilidades para el empleo. En este recurso han participado 38 mujeres.

Para dar una cobertura integral y apoyar a la víctima en todas las facetas, se ofrece una asesoría jurídica para resolver dudas de esta materia. En total, en lo que va de año, se han atendido 2.181 consultas.

Por otro lado, un total de 28 mujeres cuentan con el dispositivo móvil 'Atenpro' que emite una señal de ayuda y la localización en caso de emergencia durante las 24 horas los 365 días del año. Este año se han gestionado desde el Servicio 13 nuevos dispositivos.

Al mismo tiempo, en el marco del Pacto de Estado, se han reforzado los servicios municipales de atención e información a las víctimas con la incorporación de nuevos profesionales, y se han realizado proyectos de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En cuanto a la adhesión del Ayuntamiento de Zaragoza al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén), todavía pendiente de la firma definitiva tras "demasiados vaivenes" por parte del Ministerio del Interior, según Orós, ha apostado por elaborar protocolos para estrechar las relaciones entre la unidad de Policía Local que lleve VioGén con el Servicio de Igualdad de Mujer para aprovechar todo el conocimiento que atesoran.