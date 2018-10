El Ayuntamiento de Zaragoza avanza para impulsar el proyecto de compra directa de energía en el mercado

Actualizado 24/09/2018 10:16:43 CET

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este lunes con el voto a favor de Zaragoza en Común, Ciudadanos y Chunta Aragonesista, la abstención de PSOE y el voto en contra del PP, la modificación del apartado 1 de la base 42ª de las de ejecución en el presupuesto de 2018, lo que permite avanzar en el proyecto de compra directa de energía en el mercado.

El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha explicado que esta modificación pretende poder acceder a la compra directa de energía "sin intermediario", de modo que se permita el pago en uno o dos días sin limitación de 3.000 euros y ampliando ese límite a doce millones de euros anuales "solo para la compra de energía". Con la compra directa, "nos podremos ahorrar dos millones de euros si prescindimos del intermediario", ha subrayado Rivarés.

La concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha precisado que desde noviembre de 2016 se han llevado a cabo distintos estudios de viabilidad, "nos hemos dado de alta en el mercado mayorista y se trabaja en un pliego de condiciones para tener un representante en el mercado eléctrico".

El coste anual aproximado de este representante es de 90.000 euros, "pero la comercializadora se está llevando 2,5 millones al año, por lo que el ahorro económico es considerable y nos permitirá seguir comprando energía certificada cien por cien renovable", ha manifestado.

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha pedido al PSOE coherencia para votar en contra de esta propuesta "porque a ZEC le vamos a permitir comprar energía en la bolsa de la energía, que empiece a hacer experimentos en el mercado para ver qué pagamos y no será con el voto del PP. Ahora el PSOE, con su voto, se come esa base de ejecución en el presupuesto", y ha valorado que se toma esta medida "por si los líos de la izquierda no permiten que haya presupuesto en 2019, se están quitando un problema".

Azcón ha opinado que ZEC aborda este debate "con una visión muy cortoplacista, es un proyecto muy pequeño para lo que podría ser". Ha valorado que este debate se tendría que acometer de forma más sosegada, porque es "crucial".

Ha cuestionado que se ponga en manos del alcalde, Pedro Santisteve, y de Rivarés la compra de energía: "¿Ustedes pondrían su dinero en mano de estos brokers?", ha preguntado irónico, para sentenciar que el PSOE "con una mano atiza a ZEC y con la otra lo sostienen y, hoy, sostienen a ZEC con su abstención".

"UNA BURLA"

El concejal del PSOE, Javier Trívez, ha advertido de que "para simular no hay que cambiar ninguna base de ejecución" de los presupuestos, agregando que "si vamos a tardar de tres a seis meses en operar no necesitamos modificar el presupuesto, salvo que se nos pida tener las manos libres por si hay prórroga presupuestaria, tener las manos libres para comprar energía, esa es la burla que están haciendo". "El PSOE se va a abstener porque no está en contra de esta medida, pero creemos que está verde", ha sentenciado Trívez.

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha recordado que en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2016, el alcalde anunció su deseo de iniciar la compra directa de energía y Cs le pidió en diciembre de ese año informes técnicos y jurídicos que garantizasen que era posible.

"Con lo que aprobamos hoy no vamos a entrar a comprar directamente energía porque aún queda mucho por hacer", ha comentado, al apuntar que el contrato que finaliza en noviembre con la comercializadora se va a prorrogar y "vamos a pagar mucho más por la energía porque está mucho más cara". Fernández ha apostado por comenzar ya "el periodo de la simulación" para que los técnicos puedan comprobar su funcionamiento, "para ver si es viable o no dar este salto".

Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha apoyado esta propuesta, señalando que "la compra de energía es una posibilidad real y hay que aprovechar las ventajas", porque "puede suponer un ahorro importante", ha sostenido, para reconocer que "ya hay un camino hecho por muchos ayuntamientos que optan por esta vía que es razonable".

No obstante, Asensio ha expresado sus dudas sobre cómo se hará esa transición hacia la compra directa, cómo se amortizarán los costes previstos, ha advertido de que en este sector "día a día fluctúa el precio de la energía" y ha estimado que esta operación "requerirá un gran esfuerzo en materia de personal y administrativo". En todo caso, ha anunciado su voto a favor, recalcando que "queremos más información económica".

FACTURAS

En otro orden de cosas, el pleno ha aprobado con el voto a favor de ZEC y la abstención del resto de grupos tres facturas por el mecanismo de reconocimiento extrajudicial de créditos. Dos de ellas, por importes de 96.000 y 163.000 euros, corresponden al suministro, instalación y mantenimiento de contadores y apoyo a la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento a favor de Aquara SAU.

La tercera, por importe de casi 6.000 euros, está vinculada con la actualización de precios de este servicio. Las tres son de noviembre de 2017, ha precisado el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés.

Los concejales de PSOE, Javier Trívez, Cs, Sara Fernández, y CHA, Carmelo Asensio, han anunciado su abstención, mientras que la concejal del PP, María Jesús Martínez del Campo, ha señalado que estas facturas se traen como reconocimiento extrajudicial de crédito "porque no existía dotación presupuestaria suficiente".

Rivarés ha sostenido que "sí había suficiente dotación, no hay infradotaciones" en el presupuesto, sino que "hay de sobra partida presupuestaria".