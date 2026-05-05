El Ayuntamiento de Zaragoza concede este año 88 licencias de músicos y artistas callejeros distribuidas en tres zonas

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha otorgado para este año un total de 88 licencias para artistas y músicos callejeros, que podrán actuar en tres zonas diferenciadas de la ciudad, previo abono de una tasa regulada en las ordenanzas fiscales.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha detallado el decreto aprobado para regular estas actuaciones en los espacios públicos con unos permisos que se conceden cada año y que permiten que las calles se llenen de música y arte, respetando siempre la ordenanza de ruidos.

Ha comentado que este decreto "arranca de una necesidad de regulación de este tipo de actividad", por lo que en abril de 2025 mantuvo reuniones con la Plataforma de Artistas de Calle para intentar llegar a un acuerdo en cuanto a los horarios, los números de licencia, los tipos de zonas donde podían practicar su arte y exhibirlo a todos los zaragozanos.

"Nosotros creemos que es necesario para todos los zaragozanos y los visitantes el poder escuchar a todos los artistas de la ciudad, pero también es necesario poder compatibilizar el desarrollo de esta actividad con el normal descanso y la observación de la ordenanza de ruidos y la movilidad", ha apostillado.

CONVIVIR

En rueda de prensa, Mendoza ha reconocido que los artistas "dan vida" a la ciudad, las calles se convierten en el "mejor escenario que pueden tener para enseñar a todos a los zaragozanos y a los de fuera todo tipo de arte". Ha precisado que no solo se trata de música individual o de grupo, sino también de artistas que, a través de estatuas humanas o mimos "alegran" las calles de la ciudad.

"Los artistas callejeros dinamizan nuestros barrios, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes, y hacen de Zaragoza una ciudad más abierta, creativa y artística", ha indicado Mendoza, quien ha señalado que estas iniciativas se llevan a cabo favoreciendo siempre la "convivencia" entre el uso del espacio público y la expresión artística, garantizando el "respeto a todos".

Este año, se han ofrecido hasta un total de 85 licencias distribuidas en dos zonas, a las que se suman seis más de la llamada zona 3 vinculada a la celebración de mercadillos semanales. En total, la misma cifra que el año anterior.

Además, por primera vez, este año se ha realizado un sorteo público en el Ayuntamiento de Zaragoza, el pasado 16 de abril para poder dirimir los empates, al registrarse más solicitudes, hasta 102, que licencias, un total de 91 y finalmente se han concedido 88 porque de las 10 licencias de artistas de calle de una zona solo ha habido 7 peticiones y las otras 3 han quedado vacías.

LAS ZONAS

La zona 1 abarca paseo Independencia y Casco Histórico e incluye 30 permisos, de los que 20 son para músicos y 10 para artistas. Queda fuera la plaza del Pilar por ser un espacio emblemático "con un patrimonio histórico y artístico y especial vinculación religiosa".

Además, se mantiene la exclusión de las actuaciones musicales en la calle Alfonso I tras las quejas de los vecinos, al ser una vía estrecha y con menos espacio.

El resto de expresiones artísticas, como mimo, estatuas vivientes, malabares o dibujantes, sí podrán realizarse en esta céntrica calle peatonal.

De esta forma, se busca compatibilizar las manifestaciones artísticas y musicales, que aportan animación y diversión en las calles, con el derecho al descanso de los vecinos, ha comentado Mendoza.

En esta zona, se han concedido los 20 permisos ofertados para los músicos y siete de las 10 licencias previstas para los artistas callejeros, ya que tres se han quedado desiertas por falta de solicitudes.

En cambio, en la zona 2, que concentra las actuaciones en los parques, plazas y calles del resto de la ciudad, se han otorgado las 55 licencias ofertadas, incluyendo músicos y artistas.

Además, se habilita una tercera zona vinculada a los mercados para animar esta actividad comercial, para la que se han otorgado seis autorizaciones.

TASA

Estas licencias estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, incluyendo las fiestas del Pilar. Para cada zona se establecen franjas de horario delimitadas.

Asimismo, se aplicará una tasa por ocupación de espacio público, que según la ordenanza fiscal 25 oscila entre los 67 y los 200 euros anuales y por actuar en mercados comprende entre los 13 y los 50 euros anuales.