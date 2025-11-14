El Ayuntamiento de Zaragoza concede la gestión de la cafetería de Las Armas a la Fundación Federico Ozanam

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido la gestión de la cafetería del Centro Las Armas, en el Casco Histórico, a la Fundación Federico Ozanam para favorecer así la inserción sociolaboral.

En pleno proceso de reforma del Centro de Las Armas como equipamiento socioeducativo para el distrito, el Gobierno de Zaragoza ha avanzado en la dotación de servicios de esta instalación con la adjudicación directa de la cafetería a la Fundación Federico Ozanam, tal y como adelantó la alcaldesa, Natalia Chueca, en su visita del pasado 21 de octubre.

De esta manera, mientras se realizan los trabajos definitivos en las próximas semanas para acondicionar las tres plantas del edificio del Centro Las Armas, el local hostelero también se preparará para su apertura al público.

Esta decisión viene motivada por el carácter social que el Ayuntamiento de Zaragoza va a dar a esta cafetería de la mano de la Fundación Ozanam. Ambos van a favorecer la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, concretamente, con la generación de cinco puestos de trabajo, tres de los cuales responderán al perfil de personas en riesgo de exclusión.

Se ha establecido una duración de la adjudicación de 10 años, un plazo adecuado para garantizar la amortización de las inversiones necesarias y la estabilidad del proyecto de inserción sociolaboral, sin comprometer la disponibilidad futura del bien para otros usos de interés público.

VINCULACIÓN A SAN PABLO

Además, la elección de Ozanam está muy vinculada también a la relación de esta fundación con el barrio de San Pablo. Esta organización sin ánimo de lucro, con más de cuatro décadas de experiencia en programas de inclusión, formación para el empleo y apoyo a colectivos vulnerables, ha trabajado especialmente en este distrito, donde mantiene un arraigo histórico y goza de un profundo conocimiento social de la zona.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa; y el subdirector de la Fundación, José María Lamana, han presentado este viernes este acuerdo de Gobierno.

"Cuando asumimos la gestión del espacio, teníamos claro que era necesario contar con la zona de hostelería, un servicio atractivo que ayuda mucho a dinamizar el barrio, pero también queríamos que la empresa que lo gestionase cumpliera con el fin social con el que se va a reabrir las Armas. Ozanam encaja perfectamente con este cometido como bien demuestra su trayectoria en este ámbito", ha explicado la concejal Espinosa.

El subdirector de Ozanam, José María Lamana, se ha mostrado ilusionado ante las posibilidades que ofrece dirigir un espacio como la cafetería de las Armas para los colectivos vulnerables con los que trabajan de manera habitual.

La concesión, tal y como la ha configurado el Gobierno de Zaragoza, incorpora una finalidad pública y social, orientada a desarrollar un proyecto socioeducativo y comunitario que fomente la formación para el empleo, la inserción laboral y la dinamización del barrio, en coherencia con la reapertura del Espacio Las Armas como centro socioeducativo.

APUESTA POR UN PROYECTO SOCIAL

La Fundación se compromete, al asumir la gestión de este establecimiento, a proporcionar empleo a cinco personas: una encargada del espacio con experiencia en gestión de establecimientos de hostelería y motivación por el aspecto social del proyecto, tres camareros a jornada completa, que desarrollarían el trabajo de cocina y de atención al público.

Estos trabajadores conformarán la plantilla de inserción, por lo que deberán encontrarse en situación de vulnerabilidad social y ser derivadas desde Servicios Sociales, además de una persona más encargada de las labores de limpieza.

Como complemento a los puestos directos, Ozanam va a crear otra línea de trabajo para aprovechar las instalaciones como sede de programas formativos concretos de INSERTA en el sector de la cocina y la hostelería.

Esta idea se puede llevar a efecto, ya que la cafetería reúne una serie de condiciones favorables: además de estar en perfecto estado para su puesta en marcha, se encuentra ubicada en la plata baja de las viviendas orientadas a la plaza Mariano de Cavia, en pleno corazón del barrio de San Pablo, con acceso directo desde la plaza y desde el interior de manzana.

El espacio cuenta con una superficie aproximada de 205 metros, distribuidos en zona pública de cafetería, barra de 11 metros, cocina equipada, almacén y aseos.

UNA REALIDAD EN 2026

A principios de octubre han comenzado las obras del futuro centro y durante estas semanas el avance en los arreglos de desperfectos y la adecuación de salas ha sido significativo. Con una inversión de 150.000 euros se está mejorando su eficiencia energética, la climatización y se están renovando diferentes elementos que han sufrido por el paso del tiempo.

Los trabajos consisten en la sustitución de todas las luminarias por leds para proporcionarle a este inmueble un ahorro energético importante, la eliminación de goteras en el sótano, la colocación de mamparas, subir algunos techos, nuevas distribuciones de algunos espacios, pintura y la adaptación de estudios de grabación con una renovación de los elementos insonorizantes.

A través de esta recuperación del Centro de Las Armas, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende darle un papel de refuerzo dentro del proceso de transformación del barrio, combinando la presencia de diferentes servicios ciudadanos, la de entidades que trabajen con los vecinos de este entorno y manteniendo viva la acción cultural en sus salas de grabación y las aulas polivalentes. El objetivo es que el centro esté abierto durante la primera mitad de 2026.