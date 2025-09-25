El Ayuntamiento de Zaragoza condena los actos violentos de la Vuelta y reprueba a Sánchez y Marlaska

Un joven con una bandera de Palestina en Atocha, el día de la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP, que ha apoyado Vox y rechazado el PSOE y ZeC, en la que se condena de forma "firme y rotunda" los actos violentos que han boicoteado la Vuelta Ciclista a España 2025, y expresa su apoyo absoluto a este evento deportivo que proyecta internacionalmente a Zaragoza y España. Además, se ha reprobado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En el segundo apartado se ha manifestado el apoyo y reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que afrontaron con "profesionalidad y valentía" unos incidentes violentos que dejaron más de una veintena de agentes heridos, "pese a la falta de respaldo político y operativo del Gobierno de España".

En el tercer epígrafe se reprueba a Pedro Sánchez por "alentar y justificar la violencia desde la riesgo a deportistas, ciudadanos y agentes de seguridad, y que dañan gravemente la imagen internacional de España".

La reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es por su "responsabilidad directa en el presidencia del Gobierno, generando situaciones inaceptables que ponen en dispositivo fallido de seguridad en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, que dejó indefensos a los agentes, comprometió la seguridad del evento e impidió el normal desarrollo de la competición".

LOS GRUPOS

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, se ha dirigido a la bancada de la derecha para decir: "si creen que es más importante la Vuelta que el sufrimiento del pueblo palestino les digo que no".

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha precisado que el problema no es que haya grupos antisistema, sino que el Gobierno lo es y alienta la violencia" tras los actos de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, lo que a su parecer "es muy peligroso".

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha aclarado que las protestas tienen que ver con la participación de Israel en la Vuelta y que el dueño del equipo corredor es "muy amigo de Netanyahu". Ranera ha trasladado toda su "admiración" a las movilizaciones de los ciudadanos que salen a defender "con un grito" los derechos humanos. Ha animado a participar en la manifestación convocada este viernes en contra de Israel.

El portavoz del PP, Ángel Lorén, ha recordado que los socios del PSOE "son Bildu y están fiera de España por prófugos". Ha calificado de "hipócrita" la postura del PSOE y a ZeC le ha reprochado que "no se puede calificar de pacífica una manifestación con 22 policías heridos".

A su parecer, las movilizaciones en la Vuelta "se han convertido en un escaparate de violencia alentada por Sánchez y la división es la principal estrategia del PSOE", ha apostillado.