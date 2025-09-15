El Ayuntamiento de Zaragoza congela los impuestos municipales y actualiza las tasas medioambientales al IPC

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado el proyecto de Ordenanzas Fiscales 2026 que, un año más, congela el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el mínimo legal, el 0,4; actualiza las tasas medioambientales al IPC; y mantiene las ventajosas condiciones fiscales establecidas en los últimos años en la Plusvalía Municipal, Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el Impuesto de Circulación e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

De este modo, Zaragoza seguirá posicionada como una ciudad de referencia en España por su baja presión fiscal, tal y como confirma el último informe del Consejo General de Economistas. En su documento 'Fichas socioeconómicas', este organismo señala que la recaudación por habitante en impuestos y tasas municipales ha seguido bajando durante el último año en un -0,6% en la capital aragonesa.

La consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza sigue apostando por una política de mínima intervención fiscal en la vida de los ciudadanos para promover la libertad económica y facilitar la generación de riqueza y de puestos de trabajo.

Para visualizar el ahorro fiscal de los zaragozanos, Blanca Solans ha puesto de manifiesto que, si el Ayuntamiento de Zaragoza hubiera actualizado los tipos de los impuestos locales de acuerdo al IPC durante los dos últimos años, la repercusión tributaria para los contribuyentes habría sido de 20,7 millones de euros.

De las 42 ordenanzas fiscales municipales, el proyecto de 2026 modifica 10 de ellas, en la mayoría de casos para introducir mejoras técnicas. Las modificaciones que tienen alguna afección en la recaudación se restringen a solo tres ordenanzas, las que corresponden a las tasas medioambientales --que son el 7 por ciento del total--.

NOVEDADES EN EL PLAN FISCAL DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

El Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que ofrece bonificaciones en los impuestos municipales para las empresas que generan riqueza y empleo en la ciudad, introduce como novedad un límite de 500.000 euros en la bonificación del ICIO.

BONIFICACIONES PARA NEGOCIOS DE HOSTELERÍA EN CALLES EN OBRAS

Otra novedad es la ampliación de las bonificaciones fiscales en el IBI para locales afectados por obras en la vía pública. Esta iniciativa, que desde hace varios años está vigente para los comercios de proximidad, se extiende ahora a bares, restaurantes y cafeterías en la misma situación.

Las bonificaciones oscilan entre el 25 y el 95 por ciento, en función de la duración de la obra --desde 3 hasta 12 meses--.

REDUCCIÓN DEL ICIO PARA COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

El Ayuntamiento de Zaragoza aplicará una reducción del 50 por ciento en el ICIO a todas las comunidades de propietarios que, de acuerdo a la Inspección Técnica de Edificios, deban realizar reformas en sus instalaciones.

ACTUALIZACIÓN AL IPC DE LAS TASAS MEDIOAMBIENTALES

El proyecto de Ordenanzas Fiscales 2026 actualiza las tasas medioambientales de acuerdo al Índice de Precios de Consumo (IPC), es decir, un 2,8 por ciento, para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios de tratamiento y recogida de residuos y del ciclo integral del agua.

El Gobierno de Zaragoza recoge así la propuesta de consenso expresada por todos los grupos municipales en el debate de las Ordenanzas Fiscales de 2025.

En un hogar medio, la actualización equivale a 5,61 euros anuales en el caso de las tasas de abastecimiento y saneamiento de agua y de 2,80 euros anuales por la tasa de recogida y tratamiento de residuos, lo que supone un total de 8,41 euros al año entre ambas tasas.

Con esta actualización de acuerdo al IPC, se avanzaría en la sostenibilidad financiera de estas tasas municipales, tal y como establecen las normativas europea y española. En concreto, el déficit de las tasas del ciclo integral del agua se reduciría al 0,44% y el de la recogida y tratamiento de residuos al 10,42%.

Además, el Gobierno municipal mantiene su compromiso con el retorno de la inversión de estas tasas medioambientales para seguir mejorando los servicios municipales de agua y de recogida y tratamiento de residuos.

En los últimos dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado inversiones por valor de 29 millones de euros para mejorar la red de abastecimiento de agua potable y de 7 millones en la optimización de la gestión integral de los residuos.

CONGELACIÓN DE LAS TARIFAS EN PISCINAS Y ESCUELAS INFANTILES

Un año más, el Gobierno de Zaragoza congela los precios públicos de las piscinas municipales, las escuelas infantiles y los equipamientos culturales y deportivos. Se trata de servicios públicos de gran relevancia social, con unos estándares de calidad reconocidos y unas tarifas muy asequibles.

En las piscinas municipales, todos los abonos podrán gestionarse de manera telemática, independientemente de la renta familiar. En las instalaciones deportivas se amplía la aplicación de la tarifa gratuita para centros concertados también al segundo ciclo de educación infantil.

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

Tras la aprobación del proyecto de Ordenanzas Fiscales 2026 por parte del Gobierno de Zaragoza, se inicia el proceso de tramitación que culminará a finales del próximo mes de diciembre.

Hasta el 7 de octubre permanecerá el plazo para presentar votos particulares al proyecto; el 21 de octubre pasará a comisión para la aprobación inicial; del 27 de octubre al 5 de diciembre se establece el plazo de exposición pública; el 17 de diciembre volverá a la comisión para la resolución de reclamaciones; el 23 de diciembre será la aprobación definitiva en pleno municipal y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.