El Ayuntamiento de Zaragoza crea grupos de trabajo para tomar decisiones sobre la desescalada

El alcalde critica que el Gobierno de España "no tiene un plan para la desescalada en las ciudades"

ZARAGOZA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avanzado que se han comenzado a crear grupos de trabajo sectoriales en el Ayuntamiento de la ciudad para adoptar medidas sobre la desescalada del estado de alarma, que comienza este domingo con la autorización a los menos de 14 años de salir a calle acompañados por adultos.

"Se ha comenzado a trabajar y se irán tomando decisiones de distinta índole que, a partir de la próxima semana, se darán a conocer ya concretadas para volver a la normalidad".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de España "no tiene un plan para la desescalada progresiva y la vuelta a la normalidad de las ciudades", que ha subrayado "no será como antes de la pandemia del coronavirus.

Azcón ha realizado esta crítica tras la reunión por videoconferencia mantenida este jueves, como portavoz del PP en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con los ministros de Sanidad, Salvador Illa; Transición Ecológica, Teresa Ribera; y Política Territorial, Carolina Darias. Esta cita se ha producido después de la que han mantenido, también esta semana, con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"La reunión volvió a ser decepcionante porque no se respondió a ninguna de las tres preguntas formuladas y confirmaron que el Gobierno de España no tiene un plan para la vuelta a la normalidad en las ciudades".

En rueda de prensa, por videoconferencia, Azcón ha contado que el Ayuntamiento de Zaragoza está dispuesto a colaborar, "como hasta ahora", pero ha abundado en que se precisan saber los instrumentos y ámbitos de trabajo en coordinación con el Gobierno de España. "Hasta ahora solo hemos visto improvisación y desconocimiento y el resultado de la reunión con los tres ministros fue bastante decepcionante".

TRES PREGUNTAS

Ha dicho que esta reunión deriva de la mantenida con Pedro Sánchez, quien les dijo que los ayuntamientos jugarán un papel fundamental en la desescalada para la vuelta la normalidad, que "dicen será a partir del día 9 de mayo", pero no será como antes de la pandemia.

Azcón ha informado de que ha trasladado tres preguntas en la reunión con los tres ministros, pero no le dieron respuesta a ninguna, ha lamentado.

Una de las preguntas son los indicadores que se van a tener en cuenta en las ciudades, ya sea la densidad demográfica, la movilidad, el aspecto sociosanitario o el estado de ánimo para saber las medidas a aplicar.

La segunda ha versado sobre los costes porque se ejercen competencias impropias y es la administración que primero responde y alguien tiene que pagar esos costes. Ante el requerimiento para saber si los ayuntamientos tendrán solo sus recursos propios o habrá ayudas a la administración local no ha logrado respuesta.

La tercera cuestión, también sin respuesta, atañe a que si el Gobierno de España facilitará una guía a los ayuntamientos y un plan para saber las decisiones del Gobierno de España a "multitud de cuestiones que afectarán a los ayuntamientos".

A su parecer, muchas decisiones del Gobierno central se toman con retraso por lo que ha reclamado que no vuelva a ocurrir como con las mascarillas. "No queremos que la ayuda también llegue tarde y no solo ayuda económica, sino criterios técnicos para tomar decisiones porque no tenemos equipos con conocimientos sanitarios y por eso se pide ayuda".

C10

Ese asesoramiento técnico afecta a cambios que hasta ahora no se podían imaginar, como los aforos no solo transporte sin en los espectáculos, bares o restaurantes porque el distanciamiento social provocará un cambio en todo con impactos económicos.

También han pedido ayuda sobre como luchar "contra el miedo al contagio, sobre si es necesaria la mascarilla o las medidas en el ayuntamiento sobre los funcionarios", ha enumerado además de otras que vayan surgiendo.

Por ese motivo se realizan reuniones con los ayuntamientos porque es "importante compartir información" y por eso se convocará próximamente la cita del C10 --la diez ciudades más pobladas de España-- sobre las soluciones a poner encima de la mesa para cada problemas.

NO HAY CERTEZAS

Ante estos requerimientos, el Gobierno central no les ha ofrecido respuestas concretas. "No tienen certezas y hay mas incertidumbre sobre lo que se tiene que hacer y esperan tenerlas en el futuro".

Jorge Azcón ha asegurado que acudirá a todas las reuniones a las que les convoquen, pero ha reiterado: "no queremos que pase como con las mascarillas o que no esté a tiempo el estudio serológico que ha encargado el Gobierno de España a la Institución Carlos III".

El alcalde ha recordado que dicho estudio serológico "se dijo que lo iban a hacer los militares y luego no y que se encargará a las Comunidades Autónomas, pero la realidad es que el estudio de como están infectadas las ciudades se comenzará una vez que se haya eliminado el estado de alerta y necesitamos la colaboración del Gobierno".