El Ayuntamiento de Zaragoza y Cruz Roja contabilizan 382 personas sin techo en las calles de la ciudad

El Ayuntamiento y Cruz Roja contabilizan 382 personas sin techo en las calles de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El recuento nocturno de personas sin techo realizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Cruz Roja, ha localizado a 382 personas en las calles de la capital aragonesa, frente a las 266 contabilizadas en noviembre de 2025.

En 2023 se contabilizaron 166 personas, por lo que los datos recabados el pasado 27 de octubre reflejan un aumento sostenido en los últimos años.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha vinculado esta evolución al contexto de las crisis de la vivienda y la inmigración que afectan al conjunto de España. Así lo ha expuesto durante la presentación en rueda de prensa este viernes de los resultados del estudio, junto a la coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo.

El trabajo de campo de la noche del 27 de octubre permitió, además, realizar 164 entrevistas a personas que accedieron a participar, con el objetivo de conocer mejor sus circunstancias y características.

La coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Royo, ha señalado que la entidad ya venía detectando un incremento de las personas atendidas. "Lo importante ante esta situación es trabajar en las causas para poder frenarla y cubrir las necesidades básicas de las personas que ya están en la calle", ha explicado.

Además, Royo ha recordado que Cruz Roja atiende a todas las personas en situación de sinhogarismo y ha destacado la importancia de realizar estos recuentos para valorar la situación y los recursos que se ponen a disposición desde las administraciones y desde las entidades sociales.

PERFIL DE LAS PERSONAS LOCALIZADAS

De las 382 personas contabilizadas este año, en 320 pudo determinarse el sexo: 285 eran hombres, el 89%, y 35 mujeres, el 11%. En los otros 62 casos, el 16,2% del total, no fue posible determinarlo. La proporción entre hombres y mujeres se mantiene prácticamente igual a la registrada en los recuentos anteriores.

En cuanto a la nacionalidad, 131 personas (el 34% del total) no la manifestaron. Entre las 251 personas que sí lo hicieron, 78 eran españolas y 173 extranjeras. De este modo, las personas de nacionalidad extranjera representan 7 de cada 10 personas en situación de calle.

Por áreas geográficas de procedencia, el Magreb concentra 102 personas, el 40% de las que manifestaron su nacionalidad. Le sigue África subsahariana, con 36 personas (14%); el resto de Europa, con 24 (9%), y Latinoamérica, con 7 (3%). Las cinco personas restantes proceden de otras zonas.

Entre las personas de nacionalidad extranjera identificadas, destacan las procedentes de Argelia, con 60 personas, y Marruecos, con 42, seguidas de Rumanía, con 16, y Mali, con 10. También se contabilizaron 6 personas de Ghana, 6 de Senegal, 5 de Nigeria, 4 de Guinea, 3 de Ucrania, 2 de Costa de Marfil y 2 de Portugal.

Igualmente, se registró una persona procedente de cada uno de los siguientes países: Argentina, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, China, Colombia, Cuba, Gambia, Honduras, Italia, Mauritania, Nicaragua, Perú, Rusia, Sáhara Occidental, Somalia y Venezuela.

VIVIENDA, EMPLEO Y RECURSOS DE ATENCIÓN

"Seguimos teniendo en la calle una gran mayoría de personas extranjeras, principalmente en situación irregular. Siguen viniendo, primero a España, sin control de fronteras, y después a nuestra ciudad", ha lamentado la consejera de Políticas Sociales.

Ha apuntado también a la llegada de personas desde otros municipios y a la necesidad de disponer de recursos suficientes para atenderlas. "Tenemos más recursos que nunca y más plazas de alojamiento, pero sigue llegando más y más gente desde otras ciudades. Cada día. Ciudades vecinas que tienen miles de personas en la calle, por lo que vienen a las que atendemos bien y aumentamos recursos", ha afirmado.

Orós ha defendido que es necesario actuar sobre las causas del sinhogarismo, con medidas relacionadas con el empleo, los salarios y el acceso a la vivienda. "Necesitamos cortar el problema de raíz. Inmigración ligada al empleo, sueldos dignos, no salarios mínimos, y construcción de vivienda", ha precisado.

En este contexto, ha afirmado que en España el 15% de los trabajadores son pobres y que más de la mitad de los inmigrantes extracomunitarios también lo son.

Según ha expresado Orós, "el sinhogarismo en España no para de crecer y seguiremos incorporando nuevos recursos, pero estos solo pueden paliar las consecuencias, porque como ayuntamientos no tenemos la capacidad de atacar a la causa, y las causas son la inmigración sin control, el empobrecimiento de las personas y la falta de vivienda, entre otros".

CONOCER LA REALIDAD PARA ORIENTAR LA ATENCIÓN

El recuento permite disponer de información actualizada sobre las personas que se encuentran en la calle en una noche determinada y constituye una herramienta para conocer sus perfiles y necesidades. Las entrevistas complementan el registro de personas localizadas y aportan información para orientar la atención social.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene un trabajo continuo con las entidades sociales para abordar el sinhogarismo y atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. La información obtenida en estos estudios contribuye a actualizar el diagnóstico de la realidad local y a orientar la planificación de los recursos y las intervenciones sociales.