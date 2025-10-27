El Ayuntamiento de Zaragoza destina 100.000 euros a la FABZ para apoyar el tejido asociativo

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, firman el convenio de colaboración - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza destina 100.000 euros a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) con el objetivo de apoyar el tejido asociativo y las actividades que impulsan para favorecer la participación ciudadana en los barrios de la ciudad.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, han suscrito este lunes en el Ayuntamiento el convenio de colaboración con el que se materializa esta subvención con cargo al presupuesto del Área.

Este se suma a la ayuda por el mismo importe destinada a la Unión Vecinal Cesaragusta, cuyo convenio se ha firmado el pasado mes de julio.

El objetivo de estas subvenciones es apoyar a las dos grandes federaciones vecinales de la capital aragonesa, dado el papel de representación y defensa del movimiento vecinal que tienen, actuando de cauce para la participación ciudadana.

En concreto, la ayuda va dirigida a garantizar el funcionamiento ordinario de la entidad dado el importante papel en la representación y defensa de los intereses generales del movimiento asociativo vecinal y a financiar las actividades que desarrollan a lo largo del año.

"Este convenio, junto al que firmamos en julio con la Unión Vecinal Cesaraugusta, constituye uno de los pilares más sólidos del Área de Participación Ciudadana. No solo por su cuantía, sino por el valor real y humano que representa el trabajo que realizan día a día desde el tejido asociativo", ha indicado Mendoza.