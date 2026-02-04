El Ayuntamiento de Zaragoza ejecuta 120,8 millones en inversiones en 2025, un 17,7% más que el año anterior

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a las obras del centro cívico Hispanidad - DANI MARCOS

El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutó en 2025 el 92,46 por ciento del presupuesto municipal, un porcentaje superior a los últimos cuatro años y que destaca por el récord histórico en los capítulos de inversión: 120.849.193,99 euros, un 17,7% más que el ejercicio anterior, tal y como ha informado la alcaldesa, Natalia Chueca.

"Estamos llevando la ejecución del presupuestado hasta cifras récord, porque el dinero de los zaragozanos se transforma en obras y en servicios que mejoran la ciudad", ha señalado la alcaldesa.

"Hay buena gestión, responsabilidad y compromiso para hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y por eso es importante aprobar el Presupuesto de 2026 y seguir avanzando en la transformación de la ciudad, que es la mejor forma de devolver a los ciudadanos el dinero de sus impuestos y llevar a cabo los servicios públicos y las obras que se necesitan en todos los barrios", ha informado.

En el conjunto del presupuesto municipal, la ejecución ascendió a 1.002.165.531,22 euros. El presupuesto inicial era de 978.251.443 euros, por lo que se ha superado ampliamente esa previsión, debido a las incorporaciones de crédito que se ingresaron a lo largo del ejercicio, que llevaron a establecer un presupuesto definitivo de 1.083.929.621,59 euros.

La alcaldesa Natalia Chueca y la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, han detallado los datos y han puesto en valor la capacidad del Ayuntamiento para gestionar un Presupuesto de esta dimensión priorizando los proyectos de inversión y los servicios públicos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

ESTABILIDAD FINANCIERA

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha conseguido cumplir con los objetivos de estabilidad financiera y ahorrar 20 millones de euros en intereses de la deuda ya que el capítulo 3, el de gastos financieros, se ha reducido de 32,3 millones en 2024 a 12,3 millones en 2025 --un 62% menos--.

"Hemos agilizado los procedimientos de contratación, hemos diseñado el Presupuesto para que tenga que sufrir las menores modificaciones posibles, hemos conseguido que los proveedores cobren lo antes posible y hemos maximizado todas las fuentes de financiación", ha expresado Blanca Solans.

Por ello, el Gobierno municipal "ha podido ejecutar infraestructuras que incrementan el patrimonio de la ciudad y también servicios que tienen mucho que ver con la calidad de vida de los ciudadanos", ha explicado la consejera.

INVERSIONES MÁS RELEVANTES

Los 120,8 millones ejecutados en inversiones por el Ayuntamiento de Zaragoza durante 2025 suponen un nuevo hito en la trayectoria ascendente de los últimos años. La cifra es ya prácticamente el doble que en 2022 (60,9 millones), el triple que en 2019 (40,2 millones) y más del cuádruple de lo que se invertía en 2016 (28,5 millones).

En 2025 se llevaron a cabo inversiones muy relevantes para la transformación de la ciudad y la mejora de los servicios públicos, como la adquisición de autobuses eléctricos (8,9 millones) y de bicicletas públicas eléctricas (7,2 millones), la recuperación de las riberas del Huerva (10,5 millones), y las obras de la antigua fábrica de Giesa para convertirla en la Ciudad del Cine (6,8 millones).

Otras son las ayudas a la rehabilitación de vivienda (6 millones), mejoras del viario público (4,9 millones), la planta para el tratamiento de biorresiduos (4,6 millones), la reforma del Albergue Municipal (2,9 millones), la segunda fase de la avenida de Navarra (2,7 millones), el nuevo Centro Cívico Hispanidad (2,6 millones), la electrificación de las cocheras de los autobuses urbanos (2,3 millones), renovación de tuberías (2 millones), adecuación de alumbrado público (2 millones), obras en barrios rurales (1,9 millones) o la Operación Asfalto (1,7 millones), entre otros.

INGRESOS

En el apartado de ingresos, el Ayuntamiento de Zaragoza obtuvo unos derechos reconocidos de 1.017.993.517,32 euros, cumpliendo con el 93,92% de sus previsiones presupuestarias. Es el mismo porcentaje que el año pasado y casi seis puntos más que en 2023, cuando la ejecución de ingresos se cerró con un 88,05%.

En impuestos directos se han reconocido derechos por valor de 287.307.632,75 euros (100% de ejecución) y en impuestos indirectos 44.488.918,78 euros (103%).

En el capítulo 3, de tasas y otros ingresos, también se han cumplido las previsiones en un 105%, con 155.801.173,85 euros. Las transferencias corrientes, el capítulo de ingresos de mayor volumen, se han cerrado con 443.008.840,23 (96,8%) y en ingresos patrimoniales 17.315.615,79 (130%).

En enajenación de inversiones reales la ejecución fue del 93,8% (19.082.297,00 euros) y en transferencias de capital del 68% (13.394.890,84 euros).

De este modo, los ingresos no financieros ascienden a 980.399.369,24 euros, un 99,3% de lo previsto. En cuanto a los ingresos financieros, que comprenden los activos y los pasivos financieros, se han reconocido 37.594.148,08 euros, el 38,9% de lo presupuestado.

ÁREAS

En el desglose por áreas, el mayor volumen de gasto se ubica en Participación y Régimen Interior (309.018.067 euros, el 99,3% de lo presupuestado), ya que comprende las nóminas de todo el personal municipal. Destacan también Medio Ambiente y Movilidad (267.515.973 euros) y el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda (165.731.501 euros.

Hacienda y Fondos Europeos ejecutó 89.872.587 euros, Políticas Sociales 73.597.540 euros, Cultura, Educación y Turismo 37.658.499 euros, Economía, Transformación Digital y Transparencia 24.781.777 euros y Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana 37.722.450 euros.