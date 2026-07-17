El Ayuntamiento de Zaragoza espera captar 1,8 millones de euros de fondos UE para transformar el barrio de El Gancho

Mapa del proyecto para transformar el barrio de El Gancho,en Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha presentado un proyecto a la cuarta convocatoria de la European Urban Initiative-Innovative Actions (EUI-IA), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de captar 1,8 millones de euros para transformar locales vacíos e inmuebles en una red de infraestructuras activas para revertir la vulnerabilidad sociolaboral en la zona de El Gancho, en el Casco Histórico.

Precisamente, el proyecto se denomina "Gancho", que es el área de intervención y además el acrónimo de la denominación en inglés del plan: Generating Active Networks for Community Hubs and Opportunities --Generando redes activas para espacios de comunidad y oportunidades--.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano; y la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, han comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en el seno de la reunión del Gobierno de Zaragoza, donde han presentado esta propuesta estratégica que busca revitalizar el entorno de San Pablo y Zamoray-Pignatelli.

El proyecto responde a un problema urbano estructural detectada en el reciente diagnóstico integral elaborado por Ebrópolis --diciembre de 2025--. Este estudio constataba en la zona unos elevados niveles de vulnerabilidad social, desempleo estructural, baja actividad económica y un importante número de locales infrautilizados que agravan el proceso de degradación urbana y social.

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza lidera una propuesta innovadora que transformará cinco locales actualmente vacantes --pertenecientes a Zaragoza Vivienda-- y un edificio de seis viviendas en una red de infraestructuras urbanas activas.

Este modelo integrado conectará itinerarios de empleo, economía creativa, formación y capacitación digital para fomentar la inclusión sociolaboral, la cultura y la cohesión de la comunidad.

LAS UBICACIONES El proyecto cuenta con una base de socios integrada por entidades públicas y del tercer sector, cuyo trabajo sobre el terreno se distribuirá en varias ubicaciones del barrio.

"Manos que integran", en la calle Las Armas, 49-51, se hará en colaboración con la Asociación de Artesanos de Aragón y se ubicará un taller destinado a actividades, exposiciones y cursos orientados a la economía creativa.

"Espacio comunitario de formación musical", en la calle Boggiero, 43, albergará un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Música y Danza; mientras que "Centro de orientación social", en la calle Mayoral, 14 será gestionado por la Fundación Agustina Zaragoza (FUNDAZ), ofrecerá orientación en materia de dependencia, recursos sociales, servicios disponibles y acompañamiento en gestiones administrativas.

El denominado "Cosiendo el tejido social", en la calle Pignatelli, 57 y Miguel de Ara, 26-28, con la Fundación San Ezequiel Moreno --en un espacio actualmente adscrito a IMEFEZ-- desarrollará un centro de formación y de inserción sociolaboral.

"Piloto de autonomía", en la calle Armas, 72 es el proyecto que pondrá en marcha la Fundación Síndrome Down Zaragoza en un edificio de 6 pisos, con capacidad para 15 personas con discapacidad y apoyado por un voluntario. Su objetivo es promover la autonomía, la vida independiente y la participación comunitaria plena.

EL PRESUPUESTO

Esta unión de fuerzas estará encabezada por el propio Ayuntamiento, a través de las Áreas de Economía y Cultura, con el Centro Socioeducativo Las Armas y la Escuela Municipal de Música y Danza, y la Dirección General de Fondos Europeos, junto a la sociedad municipal Zaragoza Vivienda.

El presupuesto total de la propuesta asciende a 2.363.099,59 euros. Al presentarse a la convocatoria de la European Urban Initiative, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la candidatura opta a una cofinanciación del 80 por ciento. Esto supone una ayuda solicitada de 1.890.479,67 euros, mientras que el 20 por ciento restante será aportado como mínimo requerido por los socios que forman la agrupación comunitaria.

Con esta propuesta, el equipo de Gobierno "reafirma su compromiso con el Casco Histórico, apostando por la innovación social, la colaboración público-privada y el aprovechamiento de los fondos europeos para construir una ciudad más cohesionada y llena de oportunidades", ha señalado Blanca Solans.

AGILIZAR LAS OBRAS EN EQUIPAMIENTOS

Del mismo modo, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado la salida a licitación de un acuerdo marco de obras relativas a edificios e instalaciones de los equipamientos municipales, que tendrá un valor global de 10 millones de euros y una duración de cuatro años.

"Se trata de una reformulación del acuerdo marco de obras que tenemos en la actualidad, que llega a su fin y que tan buenos frutos ha logrado en estos últimos años", ha explicado el consejero Víctor Serrano.

Este nuevo acuerdo marco permitirá adjudicar las obras y agilizar su ejecución mediante un contrato basado en unos plazos sustancialmente menores a los habituales.

"Cuando tenemos que ejecutar obras necesarias en los edificios e instalaciones municipales de nuestros equipamientos, los plazos administrativos de formalización de esos contratos se extienden entre 8 y 10 meses, mientras que con este contrato marco podremos emprender las obras en tan solo 3 meses", ha detallado Serrano, quien ha recordado "la importancia de una Administración pública ágil ante cuestiones que afectan a esos espacios y edificios municipales que dan servicios de todo tipo a nuestros ciudadanos".

DOS LOTES

Por ello, en el nuevo acuerdo marco se incluirán mejoras para ahondar en esta agilidad. "Habrá dos lotes, con un único adjudicatario para cada uno, con los que poder abarcar también obras de mayor envergadura", ha especificado Serrano.

Así, el Lote 1 será el relativo a las obras en edificios e instalaciones de los equipamientos municipales y cuyo importe del presupuesto de ejecución material sea menor o igual a 250.000 euros.

Para esto, el presupuesto máximo estimado en los cuatro años de vigencia será de 4 millones de euros, IVA incluido. Mientras, el Lote 2, será para aquellas obras en estos espacios municipales pero cuyo importe del presupuesto de ejecución material sea mayor a 250.000 euros y menor o igual a 420.000 euros. El presupuesto máximo estimado en los cuatro años de vigencia para este lote será de 6 millones de euros, IVA incluido.