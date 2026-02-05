El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa 32 viviendas de alquiler asequible con servicios comunitarios en Torrero

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Feb.

El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, José Miguel Rodrigo, ha informado del acuerdo alcanzado en Zaragoza Vivienda para aprobar los pliegos de prescripciones técnicas para la construcción de 32 pisos y planta baja con espacio para servicios comunitarios en el distrito de Torrero.

Con esta aprobación se pone en marcha un proceso participativo con la Universidad de Zaragoza y la Junta Municipal de Torrero para que los colectivos sociales "ayuden a diseñar los servicios comunitarios del parte baja del inmueble".

Se trata de una parcela municipal y rectangular, situada entre la avenida América y la plaza de la Memoria, con una superficie de unos mil metros cuadrados que albergará un edificio de planta baja y tres de alzada con la zona de usos comunes de una superficie de 900 metros cuadrados para equipamiento con distintas estancias en función de los proponentes y de la Junta Municipal de Torrero.

Todos los pisos serán de alquiler asequible de propiedad municipal y gestionado por Zaragoza Vivienda. Tras adjudicar la redacción del proyecto habrá un plazo de cinco meses para elaborarlo y luego unos 15 meses de obra y en los pliegos se contempla la posibilidad de reducir el plazo de ejecución.

El presupuesto asciende a unos 6 millones de euros para 32 pisos que tendrá uno o dos dormitorios y una superficie de entre 45 y 65 metros cuadrados útiles. Serán de alquiler asequible y se tendrá en cuenta, como en todos los casos, los ingresos de las unidades de convivencia.

En principio, la idea general es que las rentas no superen el 30 por ciento de los ingresos netos de las unidades de convivencia. Por la tipología de los pisos, "se puede pensar que no está destinado a familias numerosas, porque son pisos de uno o dos dormitorios, lo lógico y normal es que sean habitados por jóvenes o familias monoparentales a las que se está prestando una especial atención por parte del equipo de gobierno", ha indicado Rodrigo.

A su parecer, "quizá ese tipo de familias jóvenes o familias monoparentales o familias con un hijo sean los inquilinos más propicios a ocupar ese tipo de vivienda".

Los 32 pisos que se impulsan y se podrán habitar en los próximos 2 años son "una muestra más de esa política de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza que es novedosa y existe a diferencia de cuando gobernaba la izquierda", ha comparado Rodrigo para dejar claro que estos pisos se incorporarán al parque público de vivienda para ampliar la oferta y "no restringir los derechos de los propietarios".

En rueda de prensa, ha detallado que en la cubierta del inmueble se instalarán paneles solares para dar servicio al edificio que estará aislado y será energéticamente eficiente con calificación 'A' y se ha acordado la utilización en la construcción de modelos de industrialización avanzada, además de la digitalización en todas las fases desde el diseño hasta la construcción y mantenimiento.

COMUNITARIO

El espacio común de la planta baja será para uso de los vecinos del distrito y en su contenido se contará con la participación vecinal que comenzará en reuniones programadas las próximas semanas, además en la primera cita se dará a conocer el proyecto y el programa de necesidades.

En coordinación con la Universidad de Zaragoza (UZ) y la colaboración de la Junta Municipal de Torrero, la próxima semana se iniciará el proceso participativo. La UZ aporta sociólogos, trabajadores sociales e investigadores junto a integrantes del Grupo de Investigación "Sociedad, Creatividad e Incertidumbre (GISCI)" o de otro profesorado experto en la materia.

Hasta llegar al informe final que defina los usos, se irán haciendo distintas fases con un análisis documental sobre el barrio, donde se detecten necesidades y se diseñe un guion de entrevistas; y se ejecutarán después dichas entrevistas a actores clave de la comunidad, con el asociacionismo del territorio y la Junta de Distrito.

También se contempla una fase de análisis de todo lo anterior y el diseño posterior de contenidos para dos grupos focales: uno de administración y profesionales, y otro de vecinos, entidades y líderes sociales.

De esta manera, con el análisis y el retorno de resultados, así como la validación colectiva mediante una reunión pública, se irán incorporando las propuestas definitivas. Rodrigo ha avanzado que los usos pueden ser actividades artísticas o talleres de tecnología y labores de costura.

UN MODELO DE ÉXITO

El proyecto de Torrero sigue la senda marcada por el Edificio Ricardo Millán en el distrito de Las Fuentes, situado en la calle de Fray Luis Urbano e inaugurado en 2022 con 80 viviendas gestionadas por Zaragoza Vivienda.

Es un formato que ha obtenido "grandes reconocimientos", como la mención especial por su accesibilidad en la XXVIII edición de los Premios de Arquitectura Fernando García Mercadal, el Premio AVS 2023 a la mejor iniciativa de innovación social, el Premio Rebuild al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización o mayor auto generación de energía en un edificio, y el Premio Aldes al mejor proyecto de sostenibilidad o descarbonización en los galardones The Advanced Architecture Awards 2023, ha recordado Rodrigo.

De las 80 viviendas, unas 26 viviendas se destinan a estancias de colectivos vulnerables --discapacidad, refugiados, mujeres con hijos--, gestionadas por entidades sociales seleccionadas por el Área de Políticas Sociales entre las que figuran ADISLAF, ATADES, Disminuidos Físicos de Aragón, Fundación Luis de Azúa, OZANAM e YMCA.

Además, se cuenta con la colaboración de la Fundación El Tranvía, con gran arraigo en el distrito de Las Fuentes, para la búsqueda de personas mayores de 65 años propietarias con necesidad de cambiar su vivienda por una más accesible, por lo que entran a vivir en este inmueble a cambio de ceder sus pisos al programa municipal de alquiler asequible vivienda ALZA.

Estas 80 viviendas de Las Fuentes también se han diseñado en su día con 1 y 2 dormitorios, y en cada planta se reservan espacios multiusos para su utilización por los residentes, que los destinan a ludoteca, aulas de informática o actividades artísticas.