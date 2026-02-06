El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa el deporte tradicional aragonés con tres nuevas pistas y la primera escuela de barra

El concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el presidente de la FADT, Carlos Losilla, y su vicepresidente, Carlos Serrano, presentan la primera Escuela de Deporte Rural Aragonés - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su compromiso con el deporte tradicional aragonés con la construcción de tres pistas de lanzamiento de barra: la ya construida en Rosales del Canal, denominada 'Félix Serrano', y dos nuevas instalaciones en los barrios rurales de Casetas y La Cartuja.

Además, se ha creado la primera Escuela de Deporte Rural Aragonés, una iniciativa histórica destinada a preservar y promover estas disciplinas con más de tres siglos de tradición, que ha sido posible gracias a un convenio entre el Ayuntamiento --por medio de Zaragoza Deporte y la Junta del Distrito Sur-- y la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales (FADT).

Zaragoza se convierte así en una ciudad de referencia para el deporte rural aragonés, al dotarse de una red de infraestructuras única hasta la fecha, tal y como han explicado el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, el presidente de la FADT, Carlos Losilla, y su vicepresidente, Carlos Serrano.

La Escuela de Deporte Rural Aragonés, pionera en la Comunidad, tendrá su sede en la pista de Rosales del Canal y estará dedicada a la enseñanza de la barra y la bola aragonesa, los dos principales deportes tradicionales de la Comunidad, en las categorías escolar, juvenil y senior.

HITO

A través de este convenio de colaboración, la Federación se hará cargo de potenciar el uso y mantenimiento de la instalación, además de garantizar la continuidad de la escuela.

La creación de esta escuela supone un hito histórico, ya que en más de 300 años de historia del tiro de barra aragonesa nunca había existido una estructura formativa estable. La iniciativa surge tras décadas de práctica de este deporte en numerosos pueblos de Aragón y en otras comunidades autónomas, y toma como referencia modelos de éxito como los del deporte rural vasco o la lucha leonesa.

Desde la Federación Aragonesa de Deportes Tradicionales,. Carlos Losilla, ha subrayado que esta escuela "resulta hoy más necesaria que nunca, ya que, aunque el tiro de barra sigue presente en muchas fiestas patronales, la falta de continuidad durante el resto del año ha provocado un descenso progresivo de licencias federativas". La escuela, así, busca revertir esta tendencia y asegurar el relevo generacional.

Desde la organización se anima a niños, niñas, jóvenes y personas adultas a participar en la escuela para conocer y practicar la barra aragonesa, contribuyendo así a mantener vivo un patrimonio deportivo y cultural único de Aragón.