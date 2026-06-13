El Ayuntamiento de Zaragoza impulsa 'Pilotaje', la segunda fase del programa emprendedor 'El Garaje' organizado por AJE

Cartel de 'Pilotaje', inicitiva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Ibercaja y AJE. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación Ibercaja y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) impulsan 'Pilotaje', la segunda fase del programa de emprendimiento 'El Garaje' enfocada a preparar a los aspirantes para el futuro salto al mercado.

Dotado de un formato innovador enfocado a acompañar y asesorar diferentes proyectos de emprendimiento, 'El Garaje' se desarrolla en las instalaciones de Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología.

Pilotaje de proyectos nace directamente de los resultados obtenidos en Aterrizaje de Talento, el primer programa de 'El Garaje' que concluyó su primera edición en abril de 2026 con diecinueve participantes y dieciséis proyectos presentados ante jurado.

Dos de sus ganadores acceden ahora directamente a este segundo programa, que eleva el nivel de exigencia y acompaña a los jóvenes en el paso de la idea al prototipo real, del talento individual al equipo multidisciplinar, y del proyecto al mercado. Se pone en marcha, así, el siguiente paso: "Pilotaje". Se trata de un nuevo avance dentro de este laboratorio de emprendimiento juvenil dirigido a jóvenes entre 16 a 25 años con residencia o vínculo en Aragón.

El programa, gratuito y de acceso abierto, combina cuatro meses de formación práctica, un viaje intensivo por la naturaleza aragonesa y un Project Demo Day final ante las empresas patrocinadoras. Inscripciones están disponibles en elgaraje.ajezaragoza.com/pilotaje.

SELECCIÓN AVENTURERA El proceso para determinar quienes entran en esta parte del recorrido, Pilotaje de Proyectos, no se parece a ningún otro programa de emprendimiento convocado hasta la fecha en Aragón: los candidatos graban un vídeo de entre 60 y 90 segundos, lo publican en Instagram, TikTok o YouTube Shorts con los hashtags oficiales del programa y la comunidad vota. Los 'Me gusta' recibidos se suman como criterio de selección junto a la valoración del jurado de AJE Zaragoza, que decidirá entre 20 y 30 participantes para la fase inicial del programa.

Cada candidato elige además el rol con el que se presenta al programa: Conquist@dor/a (perfil de negocio), Arquitecto/a Digital (tecnología), Juglar (creatividad y comunicación) y Forjador/a de Comunidad (impacto social). Los equipos se forman combinando los cuatro perfiles, replicando la dinámica real de una startup multidisciplinar.

El consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha expresado "el valor de 'El Garaje' por sus planteamientos vanguardistas e innovadores que nos ayudan a extraer todo el talento potencial de nuestros emprendedores.

"Pilotaje es un programa que va a motivar y activar esas enormes capacidades, un elemento troncal para enriquecer el ecosistema que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Zaragoza y Etopia. Y lo hacemos a través de la colaboración público-privada, fundamental para alcanzar el éxito en nuestro propósito", ha detallado.

El presidente de AJE Zaragoza, Luis Martín, ha afirmado que "Aterrizaje de Talento demostró que el talento joven aragonés no necesita que le expliquen qué es el emprendimiento: necesita espacio, herramientas y personas que crean en él. Pilotaje de Proyectos es el siguiente nivel: aquí los equipos construyen, prototipan y validan con el mercado real.

Es el momento en que las ideas dejan de ser ideas". Alberto Pérez/Mayte Santos, de Fundación Ibercaja, ha remarcado el valor del proyecto para el ecosistema joven de la región: "Desde Fundación Ibercaja creemos en programas como este porque conectan a los jóvenes con algo que va más allá de la formación: los conectan con la posibilidad real de crear. El Garaje es ya una referencia en Aragón y Pilotaje de Proyectos lo demuestra de nuevo".

VERANO DE TRABAJO

El programa se estructura en tres grandes bloques: Entrenamiento (junio-julio), los equipos aprenden a trabajar juntos de verdad y aplican Design Thinking para identificar el reto que van a ataca; El Viaje (agosto-septiembre), los participantes recorren Aragón durante cinco días realizando etapas de 20 a 30 kilómetros diarios, trabajando sus proyectos en enclaves naturales y enfrentándose a un pitch final ante el jurado en un refugio de montaña: los equipos que superan esta fase continuarán en el programa.

En el bloque Pilotaje (septiembre-noviembre), los finalistas validan con clientes reales, construyen prototipos funcionales sin programar --usando herramientas no-code e inteligencia artificial-- y desarrollan su modelo de negocio hasta llegar al Project Demo Day, el evento final de presentación ante inversores y empresas del ecosistema aragonés. El viaje tiene lugar en Aragón con fecha tentativa del 30 de agosto al 3 de septiembre. La asistencia es obligatoria para continuar en el programa.

Durante el recorrido, los participantes manejan Reales, la moneda interna del programa inspirada en la ambientación histórica de la Reconquista, que se ganan o pierden mediante pruebas de emprendimiento y que sirven para acceder a recursos básicos: transporte, alojamiento, comida, herramientas de trabajo. Aprender a priorizar con recursos limitados es parte esencial del aprendizaje. Los gastos del viaje están cubiertos íntegramente por el programa.

MENTORES Y SEGUIMIENTO

A lo largo del programa, los equipos cuentan con acompañamiento de mentores especializados del ecosistema emprendedor aragonés, que aparecerán tanto en las sesiones presenciales como de forma inesperada durante el viaje, impartiendo masterclasses de 30 a 60 minutos en refugios y enclaves naturales.

Además, cada equipo dispone de un seguimiento semanal personalizado durante la fase de pilotaje que garantiza la evolución real del proyecto entre sesión y sesión. Los participantes seleccionados para trabajar el reto de una empresa mecenas se enfrentan a problemáticas reales del tejido empresarial aragonés y disponen de una bolsa económica de 2.000 euros, financiada íntegramente por la empresa patrocinadora, para el desarrollo del proyecto.

Quienes acuden con proyecto propio lo desarrollan con su propio equipo a lo largo de todo el itinerario. En ambos casos, el objetivo final es el mismo: llegar al Project Demo Day con un prototipo funcional, un modelo de negocio validado y la capacidad de presentarlo con convicción ante una sala de inversores y empresas.

Puede inscribirse cualquier joven de entre 16 y 30 años con residencia o vinculación demostrable con Aragón, ya sea a través de sus estudios, su actividad laboral o su intención de desarrollar el proyecto en el territorio aragonés. Se priorizará el talento menor de 25 años.

La participación es completamente gratuita, sin coste de matrícula ni cuotas, incluyendo los gastos del viaje.