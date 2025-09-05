El Ayuntamiento de Zaragoza instala un Espacio Seguro en el Festival Vive Latino y promueve la fiesta sin riesgos - DANI MARCOS

ZARAGOZA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará un Espacio Seguro en el Festival Vive Latino 2025, que se celebra el 5 y 6 de septiembre en el recinto de la Expo con el propósito de que este evento multitudinario se celebre, como todos los años, con total seguridad y el público pueda disfrutar en libertad de los conciertos y el ambiente festivo.

Este punto estará atendido por profesionales desde las 20.00 horas hasta las 02.00 horas, tanto el viernes como el sábado, y estará ubicado a la entrada del recinto en un lugar visible.

Como novedad, este año se amplía la cobertura de estos espacios municipales con un nuevo contrato, una vez finalizado el anterior, gracias al acuerdo presupuestario con Vox.

De esta forma, además de las agresiones sexistas, atenderán también las situaciones que puedan atentar contra la integridad física, psicológica o la salud de los asistentes.

Esta concentración de recursos en un único espacio se lleva a cabo tras el buen resultado del espacio seguro que el año pasado se colocó por primera vez en el Espacio Zity, en el recinto ferial de Valdespartera, para prevenir las adicciones.

DOBLE FUNCIÓN

El objetivo es crear una red de espacios seguros que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad.

Estos espacios seguros cumplirán, por tanto, una doble función. Por un lado, actuarán como punto de información y sensibilización para fomentar comportamientos saludables y libres de violencia y, por otro, ofrecerán apoyo y asesoramiento, derivando a los recursos adecuados a las personas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, situación que atente contra su salud, violencia sexual, agresiones sexistas o violencia por su identidad.

Se amplía de esta forma las situaciones que se atenderán y se trabajarán además la reducción de riesgos en el uso de sustancia psicoactivas, relaciones sexuales o conducción bajos efectos del alcohol.

En definitiva, se busca fomentar un ocio seguro, saludable, respetuoso con toda la diversidad, promoviendo una convivencia inclusiva y diversa para todas las personas.

Los objetivos de estos espacios son promover la implicación de la ciudadanía en la prevención de la violencia y fomentar un ocio respetuoso con la diversidad de la ciudad, reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias; derivar y acompañar a las personas víctimas de una agresión sexual o sexista.

PULSERAS, POSAVASOS, LANYARDS Y ALCOHOLÍMETROS

Desde este Espacio Seguro se distribuirá el material de sensibilización de la campaña Zaragoza contra las agresiones sexistas.

Serán 2.400 pulseras, 300 posavasos, 1.400 tarjetas, 850 adhesivos, 1.900 tatuajes y 1.225 lanyard --cordel para colgar la acreditación-- con el lema 'No es no' que se repartirán entre los asistentes. Habrá también tiras de test para detectar sustancias químicas en las bebidas para que, en el caso de una posible sospecha, se pueda realizar la prueba en el mismo espacio por parte de los técnicos.

Para prevenir situaciones de riesgo, se repartirá también material del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones, como 200 alcoholímetros de un sólo uso para una conducción segura, 200 folletos de bolsillo con el mensaje 'Menos alcohol, menos riesgos' o libretas de 'Disfruta con cabeza', entre otros.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia municipal impulsada por el Gobierno y transversal a todas las áreas municipales, para garantizar y promover unas fiestas y eventos seguros.

Con este objetivo, existe un protocolo de actuación en espacios de ocio y deportivos, al que se han adherido en los últimos años bares, discotecas, peñas, comisiones de fiestas y pabellones deportivos, entre otros.

A esta actuación se añade la iniciativa de 'Taxi seguro', que se lleva a cabo con la colaboración de la Asociación Provincial de Autotaxis y la Cooperativa de Taxi Zaragoza para avanzar hacia una ciudad inclusiva, segura y libre.

Así, los 1.770 taxis que hay en al ciudad seguirán un protocolo y la formación facilitada por el Ayuntamiento en el caso de que detecten una agresión sexista. Con estas iniciativas, el Ayuntamiento promueve que, en las fiestas y eventos de la ciudad, además del disfrute y las ganas de pasarlo bien, impere por encima de todo la libertad, la igualdad y la seguridad de todas las personas.