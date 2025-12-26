El Ayuntamiento de Zaragoza invita a fomentar la lectura en Navidad con la iniciativa "Libros que Importan"

El Ayuntamiento invita a fomentar la lectura en Navidad con la iniciativa "Libros que Importan - DANI MARCOS

ZARAGOZA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magia de la literatura vuelve a ser protagonista estas Navidades en la Plaza del Pilar con una nueva edición de "Libros que Importan", el amigo invisible literario que ya se ha convertido en una tradición imprescindible del calendario cultural de la ciudad.

La consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, ha inaugurado este viernes la caseta, próxima al belén monumental y permanecerá abierta hasta el próximo martes, 30 de diciembre.

El Ayuntamiento de Zaragoza respalda esta iniciativa desde que nació hace nueve años y organizada por la Asociación Atrapavientos y las Bibliotecas Públicas Municipales se suman de nuevo como aliadas del proyecto, acercando la lectura y la vida de las 27 bibliotecas Municipales a todas las personas que estos días se acerquen a la Plaza del Pilar.

Mediante este intercambio, la última edición tuvo una participación de 1282 lectores, con una participación mayoritaria de mujeres, un 72 por ciento del total.

En su mayoría, según las estadísticas recogidas por Atrapavientos, son obras que los usuarios tenían ya en casa, aunque también los hay que la compran nuevas.

LOS MÁS LEÍDOS

Como curiosidades, la autora más intercambiada es Isabel Allende, junto con Arturo Pérez-Reverte, Eduardo Mendoza y Carlos Ruiz Zafón. Las obras con mayor protagonismo han sido títulos superventas como Los Pilares de la Tierra, El Ocho y El diario de Ana Frank.

Desde la primera edición, Libros que Importan se ha convertido en un clásico del tradicional mercado navideño que se instala en la plaza del Pilar. El elemento que dota a la iniciativa de su esencia es la dedicatoria que, necesariamente, debe acompañar a cada libro.

Los participantes, que se han apuntado previamente a través de la web de la iniciativa, escriben en las primeras páginas del ejemplar seleccionado por ellos mismos para el intercambio los motivos que lo convierten en importante, dirigiéndose a la persona desconocida que lo recibirá.

Puesto que se trata de un regalo navideño, es importante envolverlo antes de intercambiarlo en la caseta de Libros que Importan por el libro elegido por otra persona.

Con los datos introducidos por la organización elabora un estudio que permite conocer los títulos más intercambiados, los autores, la procedencia y la edad de los participantes. Además, es también la forma de optar al premio Matildas y Bastianes a la mejor dedicatoria, con el que se busca fomentar la creatividad literaria.

Los motivos que empujan a cada persona a elegir un libro determinado para intercambiar son lo que lo convierten en importante, por eso, quien mejor lo cuente se lleva la estatuilla diseñada por la artista malagueña Pepa Muñoz y un cheque regalo para canjear en su librería favorita. Desde que se puso en marcha, el proyecto se ha llevado a cabo en 20 ciudades, entre ellos Ciudad de México, Estocolmo y Utrecht, con casi 16.000 intercambios registrados.