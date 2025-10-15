El Ayuntamiento de Zaragoza lanza dos medidas pioneras para fomentar la vivienda que agilizará en un 75% los expedientes

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado dos medidas pioneras en España, que aprobará en Gobierno la próxima semana, para fomentar la atracción económica y la construcción y rehabilitación de vivienda que supondrá agilizar en un 75 por ciento los 32.000 expedientes anuales de Urbanismo y permitirá liberar recursos municipales para atender solicitudes de obras mayores y proyectos de más envergadura.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de dichas medidas innovadoras para "ser más ágil y rápido en hacer frente a un problema clave como es el déficit del parque de vivienda que afecta especialmente a los más jóvenes".

Se trata de dar repuesta con la "mayor simplificación administrativa de la historia del Ayuntamiento, es pionera en el ámbito nacional y la tomarán como ejemplo otros Ayuntamientos", ha aventurado para recordar que, además, es una promesa suya como alcaldesa.

"Zaragoza --ha asegurado-- vive un momento dorado, de expansión y crecimiento y hará que esta dinámica se consolide en los próximos años por lo que el Ayuntamiento tiene que estar preparado para ser pioneros y tener herramientas solucionar el problema de la vivienda".

Esta agilización administrativa en los trámites de licencias urbanísticas se centra en dos aspectos: la declaración responsable y la habilitación de autorizaciones inmediatas o licencias exprés.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Mediante la declaración responsables, que ya se emplea en algunos supuestos, el ciudadano o empresa manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos legales para realizar una actuación concreta, debe adjuntar toda la documentación requerida y la administración puede verificar el cumplimiento de la normativa en cualquier momento.

Este modelo se podrá realizar para obras menores, que atañen a viviendas como cambiar ventanas o instalar aire acondicionado; en locales para supresión de barreras arquitectónicas o poner climatización; en edificios para reparaciones puntuales de cubierta y fachada o para instalar placas fotovoltaicas; y en espacios abiertos para sondeos o actuaciones en solares como el vallado, desbroce, limpieza o acondicionamiento.

"Nunca se aplicará a edificios protegidos que afecten a exterior o a elementos protegidos", ha puntualizado Chueca para añadir que también servirá para iniciar obras mayores de reforma en edificios, acondicionar locales sin uso, refuerzo estructural, rehabilitación energética de fachadas, o supresión de barreras arquitectónicas.

En estos casos, nunca se podrá usar para elementos ni edificios protegidos, para crear o ampliar nuevas plantas, para segregaciones, o para cambiar el uso de un local a vivienda o de oficina a vivienda.

Asimismo, este modelo también servirá para demolición de edificaciones auxiliares de escasa entidad que no afecten a infraestructuras públicas de agua o vertido; instalar grúas, siempre que el brazo de la grúa no rebase la superficie del solar; para la primera ocupación de edificios de vivienda; proyectos de ejecución sin modificación del proyecto básico ya autorizado por licencia; y reforma interior siempre que el edificio no esté protegido.

También servirá para acondicionar locales en los que se desarrolla actividad clasificada --excepto obras exteriores y elementos protegidos por Patrimonio--; apertura de actividad no clasificada --excepto edificios y entornos protegidos por Patrimonio--; apertura y cambio de titularidad de actividades no clasificadas; y para el cambio de titularidad de antenas de telefonía móvil o su nueva instalación en cubiertas, si no es edificio BIC.

LICENCIA EXPRÉS

Por otro lado, se podrá habilitar una autorización inmediata o licencia exprés desde la solicitud para el inicio de obras de excavación y cimentación hasta cota cero. Afecta a obras de nueva planta y se habilitará en el momento de la presentación del proyecto básico de construcción para acometer las obras de excavación y cimentación a cota cero.

Se exigirá que se acompañe a la solicitud de licencia una documentación específica: acta de alineaciones y rasantes emitida por el Servicio de Información Geográfica; informe vinculante tramitado previamente a través de consulta urbanística especial en relación a los condicionantes urbanísticos que afecten a plantas bajo rasante; y compromiso del promotor en relación con la obligación de reposición de la realidad física alterada a la situación inicial en caso de que no se obtenga licencia urbanística para la edificación.

A estos requisitos se suman el aval de reposición de aceras; aval que garantice la reposición de la realidad física alterada a la situación inicial que será devuelto una vez obtenida la licencia urbanística; el proyecto básico completo y el proyecto de ejecución de, al menos, la primera fase relativa a excavación, cimentación y ejecución de edificación de plantas bajo rasante.

Las excepciones en las que no será posible la licencia exprés son las edificaciones en entornos o conjuntos protegidos, y las edificaciones en áreas de intervención pendientes de aprobación definitiva de instrumentos de planeamiento o gestión --reparcelación o urbanización--.

Asimismo, en el momento de iniciarse las obras se girará una visita de inspección por el Servicio de Información Geográfica quien levantará acta que se incorporará al expediente administrativo. Igualmente, y una vez terminada la excavación se girará nueva visita de Inspección por el Servicio de Inspección urbanística a fin de llevar a cabo el replanteo de la cimentación.

Además, para Obras de Reforma en edificios existentes, en el caso de que las actuaciones pretendidas afecten a edificios, entornos o conjuntos protegidos podrán tramitarse en dos procedimientos: mediante licencia que incluya todas aquellas actuaciones que afecten a elementos protegidos expresamente o al exterior del inmueble, o mediante Declaración Responsable que incluya todas aquellas actuaciones que afecten a interior, sin afectar a elementos protegidos del inmueble.

VENTAJAS

"Con ambas se genera impacto positivo en la economía de la ciudad, se acelera construcción de vivienda y locales y se atienden las demandas ciudadanas ante las reformas", ha enfatizado Chueca.

Otra ventaja que ha citado es que los promotores ganarán meses en la fase inicial de las obras lo que "se traduce en ahorro de costes porque el tiempo es dinero y permitirá una mejor planificación".

También para las pymes del sector les permitirá un flujo de trabajo más estable al "no perder tiempo esperando la licencia y sin tiempos muertos".

"Se genera empleo sin que el Ayuntamiento pierda capacidad de control", ha resumido para comparar esta medida con el aumento de las cuotas a los autónomos por el Gobierno de España, sobre la que ha mostrado su "absoluto rechazo porque tienen una carga burocrática y fiscal y se le vuelve a subir los impuestos lo que hace que su trabajo sea menos rentable".

El modelo de Zaragoza es todo lo contrario porque se apoya al que viene a vivir y a hacer proyectos que mejoran la vida de los zaragozanos. Estas dos medidas son un paso definitivo en la modernización de la administración y no es el último porque se trabaja en otras para tramitar de forma más ágil y moderna".

VIVIENDA CÁRCEL TORRERO

Chueca, tras el anuncio de que en el solar de la antigua cárcel de Torrero se edificarán vivienda, ha dicho lo siguiente: "Me alegré al escuchar noticia porque Sánchez lleva siete años y se plantee 64 viviendas públicas en Zaragoza no me parece mucho, pero menos es nada".

Ha agregado que "en Zaragoza llevamos 2.350 viviendas en dos años y al hacer es anuncio podría haber sido más ambicioso porque ha sido escaso". Tendrían que pasar más de 35 años para alcanzar el ritmo del Ayuntamiento, ha comparado en tono irónico.