El Ayuntamiento de Zaragoza moderniza las herramientas digitales municipales para mejorar la atención al ciudadano

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ZARAGOZA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado la licitación para el suministro de licencias de software del puesto de trabajo corporativo, un contrato que permitirá renovar y reforzar las herramientas digitales que utilizan diariamente los empleados municipales para prestar servicio a la ciudadanía.

El objetivo final es que los ciudadanos noten una administración más ágil, mejor coordinada, más segura y con mayor capacidad de respuesta.

La licitación incluye herramientas de trabajo habituales como programas de ofimática, correo electrónico, agendas, calendarios, videoconferencias, sistemas de colaboración interna y soluciones de análisis de datos. El contrato también incorpora herramientas de inteligencia artificial que ayudarán al personal municipal a trabajar de forma más eficiente en tareas como la elaboración de documentos, el análisis de información, la preparación de informes o la gestión de datos.

El Ayuntamiento gestiona cada día miles de trámites, comunicaciones internas, expedientes, consultas ciudadanas y servicios públicos y el personal municipal necesita herramientas seguras, actualizadas y adaptadas a la realidad actual. Todo ello con el objetivo de que la ciudadanía se beneficie de una administración más fiable, más rápida y con más capacidad para responder a sus necesidades.

La renovación de licencias también responde a una necesidad importante de seguridad porque parte del software utilizado hasta ahora finaliza su soporte técnico, lo que implica dejar de recibir actualizaciones, correcciones y revisiones de seguridad. La actualización de los sistemas municipales es fundamental para proteger la información, garantizar la continuidad de los servicios y cumplir con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad.

El contrato también permitirá que los equipos municipales trabajen de forma más coordinada, tanto dentro del propio Ayuntamiento como en su relación con otras administraciones, entidades y proveedores, gracias a las herramientas colaborativas que incluye: correo, calendario, videoconferencia y espacios de trabajo compartidos.

La licitación también incluye herramientas de análisis y visualización de datos, como Power BI, que permiten transformar información compleja en cuadros de mando claros y útiles para la toma de decisiones. Esto es especialmente relevante en una ciudad moderna porque permite planificar mejor, detectar necesidades, medir resultados y orientar los recursos públicos hacia donde más falta hacen.

HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los elementos más destacados de esta licitación es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial dentro del entorno de trabajo municipal, las cuales permitirán ahorrar tiempo en tareas repetitivas, ordenar información, preparar borradores, resumir documentos, analizar datos o detectar patrones que faciliten una mejor toma de decisiones.

De esta manera, ese tiempo que se gana dentro de la organización puede dedicarse a atender mejor al ciudadano, resolver antes los expedientes, mejorar la planificación de los servicios públicos y ofrecer respuestas más claras y rápidas.

La incorporación de estas herramientas permitirá que Zaragoza avance hacia una administración más inteligente, donde la tecnología no sea un fin en sí misma, sino una ayuda real para mejorar el servicio público.