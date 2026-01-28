El Ayuntamiento de Zaragoza pide la dimisión de Óscar Puente por su gestión "negligente del sistema ferroviario"

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos del PP y Vox, una moción de urgencia de los 'populares' en la que reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su gestión "negligente" del sistema ferroviario, por la falta de mantenimiento adecuado de las infraestructuras y por la "improvisación" en la toma de decisiones que afectan a la seguridad de los viajeros.

También por haber "desinformado" públicamente sobre las causas del accidente de Adamuz (Córdoba), exigiendo su dimisión inmediata al considerar que "ha perdido la credibilidad necesaria" para seguir al frente de un ministerio del que dependen la seguridad ferroviaria y la vida de miles de ciudadanos cada día.

Otro apartado de la moción, que ha contado con el apoyo solo del PP, el rechazo del PSOE y ZeC y la abstención de Vox, recoge el rechazo del uso "partidista" de empresas públicas como ADIF y RENFE, convertidas en los últimos años en "agencias de colocación al servicio del Partido Socialista", y exige que los nombramientos en dichas entidades se rijan por criterios de profesionalidad, mérito, capacidad y experiencia técnica, garantizando una gestión independiente y orientada a la seguridad y al interés general.

El texto también ha tenido el apoyo del PP y PSOE, frente al rechazo de ZeC y la abstención de Vox para instar al Gobierno de España a realizar una auditoría completa, independiente y transparente del estado de las infraestructuras ferroviarias en todo el territorio nacional, así como a aprobar, de manera urgente, un plan de choque de mantenimiento que garantice la seguridad de los usuarios y restituya la confianza en el sistema ferroviario español.

El único epígrafe que ha salido, por unanimidad, al que se ha sumado una enmienda de Vox, es el primero en el que se Ayuntamiento de Zaragoza expresa su más profunda consternación por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) y el del Rodalies en Gelida (Barcelona) y traslada su solidaridad y apoyo a las víctimas y a sus familias.

GRUPOS

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que lo "más sangrante no es el dinero robado, sino la forma en la que han asaltado España" para comentar que la alta velocidad tuvo un desvío del costo inicial superior de un 30 por ciento y en las empresas encargadas del mantenimiento han estado contratados "personas de la trama Koldo".

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha criticado que se use una tragedia "como si no fueran cómplices de los nombramientos a dedo en instituciones del Estado. Ha comparado esta tragedia con la dana de Valencia donde el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, "estaba de ligoteo" mientras se desbordaban barrancos y había muertos. "Es una moción hipócrita que solo puede apoyar alguien tan oportunista como Vox", ha zanjado para defender el transporte por ferrocarril.

La concejal de Vox, Eva Torres, ha lamentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha sumido el ferrocarril al "caos" para sentenciar que la corrupción mata. "Sánchez ha usado el dolor de las víctimas para eludir responsabilidades", ha considerado para añadir que "manda narices" que España financie con 700 millones la modernización de los trenes de Marruecos mientras el "Gobierno de Sánchez se carga la alta velocidad".

Ha recordado que Vox ha acudido a los tribunales tras la tragedia de Adamuz y ha aventurado que Sánchez estará en el poder "mientras el PP lo consienta con la tibieza del PP" al apoyar acuerdos como el de UE-Mercosur.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, ha aseverado que "saldrá todo a la luz porque el primer interesado es el PSOE" y ha recordado que los españoles aún esperan explicaciones de la dana. La diferencia entre ambos es que en la dana había constantes avisos frente al "accidente súbito e impredecible" del descarrilamiento del tren Iryo.

Lorén ha replicado al PSOE que "no es un accidente súbito, sino que se denunció por maquinistas" para lamentar que ZeC "blanquee al PSOE". Ha leído una lista de socialistas condenados o imputados por distintos casos de corrupción desde los años 90 hasta llegar al "peor" el actual ministro de Fomento, Óscar Puente, a quien la Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas.

Asimismo, Lorén ha aportado el dato de que el 84 por ciento de los trenes entre Madrid y Barcelona llevan retrasos y los últimos descarrilamientos son "vergonzosos".