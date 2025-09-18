El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha pisos para más de 20 personas sin hogar

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha adelantado que el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha varios pisos para más de 20 personas sin hogar, migrantes y no migrantes. La previsión es que puedan estar listos a mitad de noviembre.

Así lo ha asegurado Orós, quien ha mostrado su respeto a la manifestación de vecinos del entorno del Parque Bruil para reclamar soluciones al sinhogarismo en la zona y ha dicho que recogerá su manifiesto, pero ha reivindicado que, "después de muchas corporaciones", el actual equipo de gobierno está haciendo una reforma integral del Albergue y hay "limpieza diaria, ordinaria y extraordinaria" en esta zona "todos los días del año".

En declaraciones a los medios de comunicación, Orós ha añadido que se ha reforzado la seguridad en este entorno, en el que ahora hay "más Policía Local que nunca".

Ha reconocido que el trabajo no es suficiente, pero sí "muy importante", especialmente después de "convencer" a la Delegación del Gobierno en Aragón de que este es un problema "de cogobernanza" y que, después de siete meses, haya reconocido que parte de las personas que están en el entorno del Albergue municipal tienen derecho a protección internacional, y ambas instituciones van a trabajar "de manera colaborativa".

"Lo que está pasando en los últimos meses se debe también a una crisis migratoria importante que ha hecho que muchas personas hayan venido a esta ciudad", ha añadido.

Orós ha calificado como "súper positivo" que el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, se haya comprometido a hacerse cargo de todas aquellas personas sin hogar que tienen derecho a protección internacional y, con respecto al resto, ha recordado que el Albergue está en reformas y, en todo caso, "no es una residencia", sino "la puerta de entrada para que las personas sin hogar puedan empezar a tener procesos de inclusión social y laboral para que puedan recuperar sus vidas", en lo que van a seguir trabajando "de manera intensa".

"Lo importante aquí no es meter o sacar a la gente de la calle, sino darles oportunidades de vida", ha continuado, algo que cree que será más fácil con las más de 55 plazas nuevas en el Albergue.

La consejera ha apostado por "colaboración con el Gobierno de España y trabajo intenso en recuperar las vidas de las personas sin hogar".