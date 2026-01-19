El Ayuntamiento de Zaragoza reforzará la seguridad vial en el entorno de los centros educativos

El Ayuntamiento continúa implementando otras mejoras en el ámbito de la seguridad vial. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad, en coordinación con Infraestructuras y Policía Local, está impulsando un ambicioso proyecto de pacificación de los entornos escolares de toda la ciudad y sus barrios rurales. Además, se cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón a través de ARASAAC, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa.

En la aplicación de esta ordenanza, el Ayuntamiento está realizando distintos informes para, de manera progresiva, pacificar los entornos de los centros educativos, mejorando la señalización, modificando las infraestructuras, entre otros aspectos. Ya se han estudiado al menos 10 colegios por parte de Movilidad, que va remitiendo a su vez los informes a Infraestructuras y Policía Local para compartir la información e ir acometiendo los trabajos necesarios.

En este ámbito los trabajos se centrarán, fundamentalmente, en la elevación de pasos peatonales al nivel de las aceras; la ampliación de las aceras y las denominadas "orejetas" en los tramos de aproximación a los cruces; el refuerzo de la señalización horizontal y vertical; y la definición de espacios 'Kiss and Go0 que permitan una breve parada junto al colegio para descenso de los escolares cuando son llevados en vehículo privado por sus familias. También se contempla, para aquellas vías junto a los colegios que no pertenezcan a la malla básica, la reducción de la velocidad máxima para los vehículos a 20 kilómetros por hora.

PRINCIPAL PRIORIDAD

De forma paralela, el Ayuntamiento continúa implementando otras mejoras en el ámbito de la seguridad vial. Destacan las inversiones realizadas en la colocación de balizas luminosas en decenas de pasos peatonales, tanto del tranvía como de calles como gran circulación de autobuses, como la Avenida de San José o la Avenida de Madrid, actualmente en fase de instalación, así como los pasos de peatones inteligentes, otro elemento que nos ayudará a mejorar la atención de conductores y peatones en su vida cotidiana y los trabajos que, de manera indirecta pero también determinante, se realizan en el ámbito de las infraestructuras, la pacificación de calles, etcétera.

Además de estas medidas, cuya implementación se realizará, como se explicaba, de forma progresiva, se inicia una colaboración con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, gracias a la cual se van a señalizar de manera prioritaria todas las calles adyacentes y cruces próximos a centros de educación especial. Se utilizará para ello tanto señalización horizontal (en los pasos de peatones) como vertical (en los cruces semaforizados).

Hoy mismo se ha comenzado a señalizar el entorno de la calle Jean Piaget, donde está ubicado uno de los centros educativos de referencia de España. Será en los cruces de la calle que da nombre al centro donde se instalen las primeras señales con los denominados Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que se promueven desde ARASAAC.

Los SAAC son formas de expresión diferentes del lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar el nivel de expresión (aumentativo) y/o compensar las dificultades de comunicación que presentan algunas personas en este área.

Con pictogramas específicos, se lanzarán mensajes relacionados con la seguridad vial que serán útiles para niños, jóvenes, adultos o ancianos que, por cualquier motivo, no han adquirido o han perdido un nivel de habla suficiente.

Entre las causas que pueden hacer necesario el uso de un SAAC figuran la parálisis cerebral; la discapacidad intelectual; los trastornos del espectro autista; las enfermedades neurológicas, tales como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple o el párkinson; las distrofias musculares; los traumatismos cráneo encefálicos; las afasias o las pluri-discapacidades de tipologías diversas, entre muchas otras.

ARASAAC nació con la vocación de ofrecer recursos que faciliten la comunicación y la accesibilidad cognitiva a quienes encuentran barreras que limitan su participación en la vida diaria. Sus pictogramas y recursos son la base del trabajo en comunicación Alternativa y aumentativa en todos los contextos y en todas las situaciones para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. ARASAAC ha recibido numerosos reconocimientos por su labor e impacto, se ha traducido a más de 35 idiomas y ya se utiliza en países como Perú, Chile o Kazajistán.

ZONAS KISS AND GO

De manera complementaria a este plan de pacificación de los entornos escolares de Zaragoza, el Ayuntamiento sigue impulsando la creación de zonas 'Kiss and Go', espacios señalizados cerca de las entradas de las escuelas donde las familias puedan detenerse brevemente para dejar a sus hijos y continuar su camino, minimizando la congestión de tráfico y mejorando la seguridad vial.

Desde su origen en Australia, las zonas 'Kiss and Go' se han expandido globalmente, adoptándose en diversas ciudades y países con ajustes específicos según las normativas locales y las particularidades de cada comunidad escolar. En Europa, su implementación ha sido particularmente notable en países como el Reino Unido, Alemania y España.

La experiencia dice que las zonas 'Kiss and Go' mejoran la seguridad vial en distintos aspectos, tales como la fluidez del tráfico (se evita la acumulación de vehículos en doble fila y se facilita el flujo de los mismos); la disminución de maniobras peligrosas; incremento de la visibilidad; reducción de la velocidad; ahorro de tiempo para las familias; disminución del estrés asociado al tráfico y la búsqueda de estacionamiento; reducción de emisiones, etcétera.

En Zaragoza hay ya señalizadas una decena de zonas "Kiss and Go", ubicadas fundamentalmente en el Distrito Sur.