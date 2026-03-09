El Ayuntamiento de Zaragoza rehabilitará dos edificios del Casco Histórico que concluirán en verano de 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita el solar de la calle Pignatelli 76-78 donde se levantará un edificio de viviendas de alquiler asequible - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado la rehabilitación de dos edificios en la zona de Pignatelli-Zamoray, en el distrito del Casco Histórico, que supondrá poner en el mercado de alquiler asequible diez pisos en los que se podrán entrar a vivir en el verano de 2027.

El inmueble de la calle Pignatelli, número 67, tendrá seis viviendas, que se sumarán a las otras cuatro de la calle Agustina de Aragón 6, y entre ambas suman una inversión de 1.178.100 euros.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el inmueble de la calle Pignatelli, que ya fue rehabilitado en 2008 y posteriormente ocupado de forma ilegal hasta que un incendio en septiembre de 2022 obligó al desalojo y tuvo que ser tapiado por Urbanismo para evitar la reocupación, hasta que con motivo del Plan Especial Zamoray-Pignateli, se expropio tras pagar el justiprecio de 100.463 euros a las dos propiedades.

"Vamos a sacar adelante su proyecto de rehabilitación para volverlo a poner en uso y poder sacar seis nuevas viviendas que cumplirán con todos los estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y comodidades para sus inquilinos, ha indicado la alcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha detallado que los seis pisos, que pasarán al parque de vivienda de la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda aprecios asequibles, tendrán entre 40 y 53 metros cuadrados. Se conservará la escalera original y la rehabilitación seguirá criterios de eficiencia energética y supondrá una inversión de 589.050 euros.

Se trata de un edifico de planta baja y tres alturas y de las 12 viviendas originales se obtendrá seis piso de dos dormitorios y la plata cuarta y bajocubierta serán otras dos viviendas de un dormitorio en formato de dúplex.

El estado actual de conservación es deficiente y tiene diversas patologías provocadas por el incendio de 2022 en una vivienda de la primera planta que afectos a varias de las vigas de forjado, además de presentar humedades de condensación en varias estancias y otras patrologías como fisuras en algunos tabiques.

OTRO INMUEBLE

El inmueble de la calle Agustina de Aragón, número 6 está vacío y sin uso y también con un estado de conservación deficiente. Consta de planta baja, tres altura y bajo cubierta. Su uso era residencial y disponía de dos viviendas por planta que no cumplían los parámetros adecuados ni de superficie, ni de condiciones de iluminación y ventilación.

Construido en 1881, está catalogado de interés ambiental, estuvo ocupado de forma ilegal y además de alarmas tiene las ventanas tapiadas y también fue comparado por el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del Plan Especial Pignatelli-Zamoray.

Su rehabilitación supondrá una inversión de 589.050 euros --lo mismo que el edificio de Pignatelli 67-- y se obtendrá una vivienda por planta de uno y tres dormitorios; mientras que la bajo cubierta se adaptará para las instalaciones del edificio. De las nueve infraviviendas originales de la rehabilitación saldrán cuatro de entre 45 y 65 metros cuadrados.

En este inmueble también se conservará la escalera original en cuyo hueco interior se instalará un ascensor, y se aplicarán criterio energéticos y mejora del aislamiento, entre otros parámetros de eficiencia energética.

"Vamos trabajando para poder, en ese caso con cuatro viviendas, ir haciendo que el Casco Histórico vuelva a tener vida y además una vida nueva, regenerada, con nuevas familias, con jóvenes", ha indicado Chueca.

MÁS HOGARES QUE VIVIENDAS

Ha recordado que el problema de la vivienda es nacional, es el "mayor problema que tiene España y afecta principalmente a los jóvenes, pero también a personas de mediana edad" y lo ha atribuido a que "se generan más hogares que viviendas cada año y por lo tanto hay un déficit de vivienda".

"Por eso, desde el Ayuntamiento, estamos tomando cartas en el asunto y estamos actuando dentro de nuestras competencias locales y hemos impulsado en este mandato 2.700 viviendas públicas de alquiler asequible que van a ser para jóvenes y que obedecen a distintos proyectos", ha defendido la alcaldesa.

Al respecto, ha comentado que algunos proyectos se acometen desde Zaragoza Vivienda, aprovechando fondos europeos, otros son con fondos propios y otros con el plan Más Vivienda de la mano del Gobierno de Aragón.

Para Chueca estos proyectos tienen un doble objetivo, que es generar más viviendas públicas de alquiler asequible regenerando el Casco Histórico y así "devolver la vida al corazón de la ciudad con tantos siglos de historio para que vuelva otra vez a tener otro tipo de población que permita darle una nueva vida".

ZAMORAY PIGNATELLI

A estas diez viviendas de estos dos inmuebles se suman las otras diez de la calle Pignatelli, 43, que también están en proceso de rehabilitación con una inversión de 1.309.000 euros.

Todos forma parte del Plan de Vivienda en Zamoray-Pignatelli que supondrá el aumento del parque público residencial en 125 nuevos pisos, lo que permite alcanzar en este mandato la construcción y el impulso de 2.303 viviendas públicas en la ciudad gracias a las políticas municipales y autonómicas.

En este caso, las 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico cumplen un triple objetivo: dar respuesta a la necesidad de vivienda pública para los ciudadanos; regenerar el barrio empleando solares y edificios adquiridos en los procesos de compraventa y expropiación del Plan Especial de Zamoray-Pignatelli; y apostar por la revitalización de la zona a través de nuevos residentes.

De todos ellos, 26 pisos ya están en construcción, otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de Pignatelli 43, Pignatelli 67 y Agustina de Aragón 6, y el grueso del montante, 79 viviendas, se levantarán desde cero en solares diseminados por la zona.

Todos estos proyectos se impulsan desde Zaragoza Vivienda, que asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones.

La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o del Gobierno de España.

INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS

La alcaldesa ha informado de que las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) que el Ayuntamiento acomete para comprobar el estado de los inmuebles ha concluido en el Casco Histórico y se ha ampliado a otras zonas de la ciudad.

"Rehabilitamos y conservamos los edificios que se pueden, pero también se adquieren solares para hacer edificios nuevos", ha indicado la alcaldesa en referencia al solar de la calle Pignatelli 76-78 donde se trabajará en un proyecto que además de viviendas tendrá una manzana interior.

"Vamos trabajando para ir regenerando integralmente este distrito en función de las necesidades, aprovechando siempre los elementos que se puede, pero también habrá otros edificios nuevos para poder completar esos agujeros que se van quedando en el Casco Histórico después de tener que derribar inmuebles que no se han podido salvar".

CENTRO DE LAS ARMAS

Sobre la reapertura del Centro de Las Armas, Chueca ha avanzado que el viernes será la presentación oficial y el sábado se abrirá al público para que, a partir de la semana próxima, los vecinos del Casco Histórico tengan un centro de referencia con servicios como Zaragoza Vivienda y todo lo relacionado con el PICH (Plan Integral del Casco Histórico).

A ello se suma el aspecto cultural, el Conservatorio Municipal de Música que también se trasladará a estas instalaciones, además de aulas y la cafetería que gestionará la Fundación Federico Ozanam mediante la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Estará abierta ya desde este fin de semana y les invito a todos a que el sábado 14 de marzo aprovechen y vengan a la inauguración, que hemos preparado como se merece", ha instado Chueca.