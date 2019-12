El Ayuntamiento de Zaragoza retirará los símbolos y los nombres de las calles del franquismo

Publicado 20/12/2019 13:55:36 CET

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con el apoyo del PSOE, ZEC y Podemos, la abstención del PP y Ciudadanos y el rechazo de Vox, que en el plazo máximo de seis meses se retiren todos los símbolos y vestigios de la dictadura franquista de los edificios y espacios públicos de la ciudad, así como del nomenclátor del callejero y plazas de la ciudad los dedicados a personajes o hechos relacionados con el franquismo.

Asimismo, se ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox, un cuarto punto surgido de una enmienda del PSOE para que el grupo de trabajo técnico y político creado para acometer esta labor continúe con la revisión y cambios de denominación del callejero. En especial de las denominaciones ya aprobadas por el pleno, como la de la maestra Pilar Ponzán.

Por otro lado, todos los grupos, excepto Vox, han votado a favor de condenar el golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil, dictadura franquista y ulterior exilio, como régimen que practicó el genocidio contra su pueblo al pretender eliminar a todo aquel que no compartiera sus ideas. Además, se reconoce el importante legado de las víctimas del franquismo en la consecución del actual régimen constitucional. Por ello, reprobará a todos los cargos públicos que hagan apología del franquismo.

El segundo apartado de la moción de ZeC, que ha contado con el mismo sentido de los votos que el anterior, reconoce y garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del franquismo y del nazismo en los términos recogidos en los tratados internacionales, firmados por el Gobierno español y organismos internacionales.

También se pide dignificar la memoria de las víctimas del franquismo relacionadas con Zaragoza y que el Ayuntamiento de la ciudad, en el ámbito de sus competencias y en los términos previstos por las leyes vigentes, ayude con recursos técnicos y económicos a promover la exhumación y reinhumación, en condiciones dignas, de los restos de vecinos de Zaragoza, víctimas de la violencia política producida durante o con posterioridad a la Guerra Civil.



"OBLIGACIÓN MORAL"

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha dicho que Franco después de la Guerra asesinó a 50.000 personas y represalió a más de 250.000.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que el contenido de esta moción es recurrente y "parece que cada nueva corporación tenga que pronunciarse" sobre un pasado que "ya ha quedado saldado en la transición".

La concejal de grupo municipal de Podemos, Amparo Bella, ha sentenciado: "Superar el pasado es restituir con justicia y reparación. Tenemos la obligación moral de defender los derechos humanos y la democracia, lo otro es colaboracionismo".

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que se ha acordado crear un grupo de trabajo con técnicos para reordenar el callejero de la ciudad sobre la base del cumplimiento de las dos leyes de memoria históricas vigentes.

Serrano ha añadido que el objetivo es que en el menor tiempo posible se retiren símbolos y nombres franquistas en la ciudad. "Nada nos dignifica más como país que hacer justicia con las víctimas de la Guerra Civil y no hay nada más contraproducente para la memoria de nuestros muertos que utilizar como arma arrojadiza y tirarnos a la cara, la historia de forma interesada".

La concejal del grupo municipal del PSOE, Inés Ayala, ha dicho que el caso español es una "anomalía" y ha contado que en Europa "no se acaba de entender que no se haya hecho una condena de todos los grupos al franquismo". El crimen de genocidio no prescribe, ha señalado la socialista, al tiempo que ha subrayado que los demócratas tienen la obligación de "hacer pedagogía sin volver hacia atrás".

En su réplica, Julio Calvo ha tildado de "intolerable" que mientras Vox promete o jura la Constitución, algunos concejales del resto de grupos se permiten someterles a "este test de democracia". "Habrá que parar esta costumbre enojosa de un ritual en el que parece que ustedes quieren tener la autoridad moral de imponer".