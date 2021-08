El Ayuntamiento de Zaragoza sigue "esperando" a que el Gobierno de Aragón decida sobre las fiestas del Pilar

ZARAGOZA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza se reunirá el próximo 2 de septiembre, después de que el Consejo Local de Aragón ampliado decida, ese día, si autoriza la celebración de fiestas patronales, que han estado suspendidas este verano por la COVID-19. La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha dicho que el Consistorio sigue "esperando" a que el Gobierno autonómico "tome decisiones" sobre las fiestas del Pilar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sara Fernández ha señalado que el Ayuntamiento sigue "sin novedades" y trabaja "de la mano de la Consejería de Sanidad", con cuyos responsables espera reunirse esta semana para "ver si hay avances". La Junta de Portavoces se ha reunido este lunes y ha pospuesto cualquier resolución a la reunión del 2 de septiembre.

"Lo más importantes es qué considera la DGA que hagamos con las cifras actuales --de COVID-19-- y es lo que haremos" porque "es el Gobierno de Aragón quien decide cuándo y cómo hay fiestas". "Seguimos esperando a que tomen decisiones", ha insistido.

Sara Fernández ha recordado que en otros municipios se están convocando "actos multitudinarios", como es el caso de Motorland, en Alcañiz (Teruel), para "20.000 personas". Ha añadido "ninguno de los actos que hemos organizado alcanzaría estas cifras".

El Ayuntamiento de la capital aragonesa está preparado "para que no haya fiestas" o "para que tenga que haber fiestas adaptadas a las circunstancias", ha continuado Fernández.

Sobre las declaraciones realizadas este lunes en Utrillas (Teruel) por el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, respecto de las fiestas, donde ha afirmado que "no pasa nada" por no celebrar fiestas en 2021, Sara Fernández ha expresado que el Ayuntamiento debe "escuchar las declaraciones que hacen a nivel oficial" y ha agregado: "Ni un tuit ni unas declaraciones nos pueden servir para darnos por aludidos", recalcando que "hay cauces oficiales" y "si hay novedades lo comunicarán de forma oficial".

De esta manera, el Ayuntamiento respetará "las competencias que tiene cada una de las instituciones". También ha dicho: "Las fiestas del Pilar no se organizan en un mes y, por tanto, estamos preparados para cualquier situación".

La vicealcaldesa ha indicado que el Gobierno local "ha estado al frente de la cultura", incrementando el presupuesto para este ámbito y que "no hay género de dudas" de que apuesta por la cultura, la hostelería, el turismo y el comercio, con los que irá "de la mano", aunque el Presupuesto de más de un millón de euros para estas fiestas "no puede paliar" la pérdida de recaudación si no se celebran, ya que el último impacto medido es de 64,7 millones de euros.